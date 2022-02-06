ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИталия. Серия А 2021/2022

Итальяно: «Этот матч не должен был заканчиваться с таким счётом»

вчера, 14:05
ФиорентинаЛоготип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)0 : 3Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

Наставник «Фиорентины» Винченцо Итальяно рассказал о поражении от «Лацио».

Этот матч не должен был заканчиваться с таким счетом... Мы стали допускать глупые ошибки после первого пропущенного мяча, было трудно вернуться в игру.

Нам нужно упорно работать, а новичкам – как можно быстрее освоиться.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 14:59
Ни один из голеадоров
Пришедших в основу
Не заменит нам Русского молодца
Сашу Кокорина
Кшиштоф Пионтек хороший нап
И Артуро Кабрал не простак
Только Саша Кокорин могучий
Корявенький правда и тягучий
протон
протон
вчера в 14:58
А вы какой результат ждали, не выпуская Кокорина?
Mekail
Mekail
вчера в 14:40
Поздно уже о чем то говорить
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:21
Счёт на табло и это данность
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:16
Одним повезло,другим нет
shlomo
shlomo
вчера в 14:12
Красиво Лацио сыграл это матч
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