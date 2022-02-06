Итальяно: «Этот матч не должен был заканчиваться с таким счётом»

Наставник «Фиорентины» Винченцо Итальяно рассказал о поражении от «Лацио».
Этот матч не должен был заканчиваться с таким счетом... Мы стали допускать глупые ошибки после первого пропущенного мяча, было трудно вернуться в игру.
Нам нужно упорно работать, а новичкам – как можно быстрее освоиться.
Пришедших в основу
Не заменит нам Русского молодца
Сашу Кокорина
Кшиштоф Пионтек хороший нап
И Артуро Кабрал не простак
Только Саша Кокорин могучий
Корявенький правда и тягучий
Пришедших в основу
Не заменит нам Русского молодца
Сашу Кокорина
Кшиштоф Пионтек хороший нап
И Артуро Кабрал не простак
Только Саша Кокорин могучий
Корявенький правда и тягучий