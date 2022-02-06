Итальяно: «Этот матч не должен был заканчиваться с таким счётом»

Наставник «Фиорентины» рассказал о поражении от «Лацио».

Этот матч не должен был заканчиваться с таким счетом... Мы стали допускать глупые ошибки после первого пропущенного мяча, было трудно вернуться в игру.

Нам нужно упорно работать, а новичкам – как можно быстрее освоиться.