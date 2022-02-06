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Араухо — о победе над «Атлетико»: «Для „Барселоны“ это был финал»

вчера, 21:02
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона4 : 2Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо поделился эмоциями после победы «Атлетико» (4:2) в поединке 23-го тура Ла Лиги:

Очень доволен победой и тремя очками, мы провели хорошую игру, и фанаты нам очень помогли. Мы поднялись в зону Лиги чемпионов. Мы показали отличный футбол, очень хорошо подготовились к этой игре, сделали то, что просил нас Хави. Нам требовалось сохранять концентрацию, чтобы защищаться от контратак, и спокойно отдавать мяч и находить вингеров, которые вносили дисбаланс в их игру.

Нам пришлось быть очень осторожными, когда мы остались в меньшинстве, потому что мы знаем, что «Атлетико» часто уходит от поражений в конце игры.

Для «Барселоны» это был финал, мы не могли проиграть.

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Все комментарии
fjjve4v8aj38
fjjve4v8aj38
сегодня в 04:21
Так оно практически и было
112910415
112910415
вчера в 23:08
прямо глазам своим не верю !
протон
протон
вчера в 22:17
Хави гений. Как же барса заиграла при нем!
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:02
То ли Барса была в ударе, то ли матрасы в кризисе....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:55
Барса сегодня была хороша!
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:18
Молодцы, что тут скажешь.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:18
Барселоне матч удался
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