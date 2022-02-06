Араухо — о победе над «Атлетико»: «Для „Барселоны“ это был финал»

Защитник «Барселоны» поделился эмоциями после победы «Атлетико» (4:2) в поединке 23-го тура Ла Лиги:

Очень доволен победой и тремя очками, мы провели хорошую игру, и фанаты нам очень помогли. Мы поднялись в зону Лиги чемпионов. Мы показали отличный футбол, очень хорошо подготовились к этой игре, сделали то, что просил нас Хави. Нам требовалось сохранять концентрацию, чтобы защищаться от контратак, и спокойно отдавать мяч и находить вингеров, которые вносили дисбаланс в их игру.

Нам пришлось быть очень осторожными, когда мы остались в меньшинстве, потому что мы знаем, что «Атлетико» часто уходит от поражений в конце игры.

Для «Барселоны» это был финал, мы не могли проиграть.