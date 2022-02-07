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Обляков: «ЦСКА набирает форму на сборах. Лучше комбинируем, прессингуем»

07 февраля 2022, 08:37
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)НордшелландМатч завершен

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков поделился мыслями о товарищеском матче с датским «Нордшелландом» (1:0).

Устали немного. Вторая игра по 90 минут, тем более через два дня на третий. Но это абсолютно нормальная ситуация. Главное, чувствуется, что команда набирает форму.

После перерыва я с левого фланга нередко уходил в центр? Все верно, по ситуации я периодически смещался в середину. Смысл был в том, чтобы создать преимущество в центральной зоне. На мой взгляд, временами мы неплохо контролировали мяч и комбинировали. Создали немало моментов. Жаль, я не забил парочку.

Функциональное состояние однозначно улучшается. В игровых аспектах тоже есть прогресс, мяч в игре с «Нордшелландом» двигался лучше, чем в первых двух матчах на этих сборах. Сейчас уже лучше комбинируем, прессингуем. Постепенно набираем кондиции, это заметно.

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Все комментарии
marut
marut
07 февраля в 12:09
Посмотрим что вы накомбинировали на тренировках
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
07 февраля в 11:56
На то и сборы чтобы форму набрать. Посмотрим как со СпаМом сыграете. Удачи вам.
протон
протон
07 февраля в 11:25
Кстати прессинг от ЦСКА действительно очень понравился
SHMEL258
SHMEL258
07 февраля в 11:09
Главное к официальным матчам подойти в оптимальных кондициях и с первого же матча выиграть у поросят.
lotsman
lotsman
07 февраля в 10:52
Для того и сборы, чтобы набирать форму.
Cat01
Cat01
07 февраля в 10:25
Больше работать впереди сезон
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
07 февраля в 09:13
Смешно становится когда об этом говорит Обляков, лучше бы научился угловые подавать.
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер
07 февраля в 09:02
Ну скоро мы узнаем какую вы форму набрали. Удачи!
bxefmkkcs4xy
bxefmkkcs4xy
07 февраля в 08:52
Сам себя не похвалишь - весь день как оплёванный ходишь
Ironigor
Ironigor
07 февраля в 08:39, ред.
Сборы сборами , посмотрим что на самом деле в чемпионате !
И желательно без тебя !
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