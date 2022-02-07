Обляков: «ЦСКА набирает форму на сборах. Лучше комбинируем, прессингуем»

Полузащитник ЦСКА поделился мыслями о товарищеском матче с датским «Нордшелландом» (1:0).

Устали немного. Вторая игра по 90 минут, тем более через два дня на третий. Но это абсолютно нормальная ситуация. Главное, чувствуется, что команда набирает форму.

После перерыва я с левого фланга нередко уходил в центр? Все верно, по ситуации я периодически смещался в середину. Смысл был в том, чтобы создать преимущество в центральной зоне. На мой взгляд, временами мы неплохо контролировали мяч и комбинировали. Создали немало моментов. Жаль, я не забил парочку.

Функциональное состояние однозначно улучшается. В игровых аспектах тоже есть прогресс, мяч в игре с «Нордшелландом» двигался лучше, чем в первых двух матчах на этих сборах. Сейчас уже лучше комбинируем, прессингуем. Постепенно набираем кондиции, это заметно.