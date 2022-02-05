Куликов: «Получился хороший, плодотворный сбор для „Ротора“»

Наставник «Ротора» поделился впечатлениями от второго тренировочного сбора, который клуб провел в Турции. На нем в четырех контрольных поединках волгоградцы дважды победили и два раза сыграли вничью:

Получился хороший, плодотворный сбор для «Ротора». Все что планировали изначально, мы выполнили. Некоторые коррективы внесла погода, но это рабочие моменты. В целом мы остались очень довольны и тренировочным процессом, и контрольными играми. Они дали много полезной информации. Пока есть время для экспериментов, мы должны пробовать и искать разные варианты, сочетания игроков. Соперники были достаточно высокого уровня, поэтому получились качественные спарринги с хорошим сопротивлением. Это как раз то, что нам сейчас необходимо.

Сначала мы одержали две победы над болгарским «Хебаром» (4:2) и казахским «Акжайык» (2:1), а вчера провели две игры двумя составами. С утра встречались с клубом «Мактаарал», это тоже команда из Казахстана, сыграли 0:0, а вечером сыграли вничью 2:2 с болгарским «Марица Пловдив». Повторю, матчи получились очень информативными для тренерского штаба, что самое главное на сборах.