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Куликов: «Получился хороший, плодотворный сбор для „Ротора“»

сегодня, 14:24

Наставник «Ротора» Артем Куликов поделился впечатлениями от второго тренировочного сбора, который клуб провел в Турции. На нем в четырех контрольных поединках волгоградцы дважды победили и два раза сыграли вничью:

Получился хороший, плодотворный сбор для «Ротора». Все что планировали изначально, мы выполнили. Некоторые коррективы внесла погода, но это рабочие моменты. В целом мы остались очень довольны и тренировочным процессом, и контрольными играми. Они дали много полезной информации. Пока есть время для экспериментов, мы должны пробовать и искать разные варианты, сочетания игроков. Соперники были достаточно высокого уровня, поэтому получились качественные спарринги с хорошим сопротивлением. Это как раз то, что нам сейчас необходимо.

Сначала мы одержали две победы над болгарским «Хебаром» (4:2) и казахским «Акжайык» (2:1), а вчера провели две игры двумя составами. С утра встречались с клубом «Мактаарал», это тоже команда из Казахстана, сыграли 0:0, а вечером сыграли вничью 2:2 с болгарским «Марица Пловдив». Повторю, матчи получились очень информативными для тренерского штаба, что самое главное на сборах.

Есть ли какие-то решения по новичкам, тем игрокам, которые находились на просмотре? Да, мы приняли решение по марокканскому полузащитнику Имрану Омару и защитнику Виталию Шахову. С ними заключаем контракты. Они остаются с нами и рассчитываем на то, что оба помогут «Ротору» в весенней части сезона. Сейчас команда получила несколько выходных, после чего мы начнем заключительный третий сбор. Он тоже пройдет в Турции, сыграем еще ряд контрольных матчей, а после этого будем готовиться уже непосредственно к кубковой игре с «Рубином» и старту весенней части чемпионата ФНЛ.

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Все комментарии
kasyak7
kasyak7
сегодня в 17:19
А когда-то Ротор был в первой 5. Грозная сила была.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 16:56
Надежда не вылететь из ФНЛ есть.
Свeтозар
Свeтозар
сегодня в 16:51
Теперь не растеряйте навыки
Djebrael
Djebrael
сегодня в 15:19
Посмотрим на вас уже в официальных играх
bashnat013
bashnat013
сегодня в 15:16
Не в контрольных ,а в товарищеских не нужно чушь всякую неизвестно за кем повторять
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 14:57
Если честно, то ещё не разу не слышал, что бы тренеры или игроки сказали: "Мы плохо поработали на сборах".
Как вы поработали будет видно во время матчей чемпионата, это вам не языком ворочить и сказки рассказывать.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 14:55
Соперников выбрать надо было выбрать посерьёзнее.
hаrut
hаrut
сегодня в 14:44
ну теперь показывайте в играх что получилось на сборах
asraeil
asraeil
сегодня в 14:40
Ну если все хорошо, то и ладненько
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:37
Посмотрим на вас в чемпионате. Удачи.
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