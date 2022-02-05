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Помощник Карпина Онопко рассказал о разговоре с Дзюбой

сегодня, 17:28

Тренер сборной России Виктор Онопко рассказал о своем визите на сбор «Зенита» в португальском Лагуше.

С кем из игроков удалось поговорить? С Сергеевым и Адамовым. Они новички, а потому им сейчас трудно вдвойне: адаптация на сборах — дополнительная нагрузка. Но похоже, оба уже начали обживаться. Сергеев неплохо выглядел в двухсторонней встрече с «Зенитом» — 2: из пяти забитых голов отметился двумя. Один из них был особенно хорош: принял мяч на грудь и пробил с лета.

Общался ли с Дзюбой? Очень коротко. Чувствуется, что Артём серьезно готовится к сезону, рвется играть и хочет быть полезным клубу. Остальных тем не касались.

Также недавно Онопко высказался о трансферах «Локомотива».

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Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 19:42
Тема Дзюбы не надоела ещё журналистам?
Василий 50
Василий 50
сегодня в 19:34
Ни о чем
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 19:33
Пора заканчивать тему Дзюбы
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 19:31
Онопенко такое же животное, как и Карпин
berda2003
berda2003
сегодня в 19:08
посмотришь на онопко - и берут сомнения: он вообще может говорить?
какое-то тупое выражение лица - потому поговорил с таким же - дзюбой...
а за остальными наблюдал.
протон
протон
сегодня в 18:58
в сборную хочешь ? спросил Онопко , хочу - ответил Дхюба . хоти дальше сказал Онопко и пошёл общаться с Сергеевым
Владимир 77
Владимир 77
сегодня в 18:52
"Остальных тем?"Это о вреде анонизма?
Рaтмир
Рaтмир
сегодня в 18:37
Пора уже тему Артем-сборная закрыть
112910415
112910415
сегодня в 18:34
возможно, будет полезен какому-то клубу )
karnager
karnager
сегодня в 18:26
правильно, артемку вообще касаться не нужно, у него орзул одного места
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
сегодня в 17:46
Еврей еврею друг, товарищу запасные очки)
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
сегодня в 17:43
как там в Бухенвальде было? "Каждому свое"?
drug01
drug01
сегодня в 17:33
Лучше просто не говорить
sv_1969
sv_1969
сегодня в 17:32
Да хватит уже
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
сегодня в 17:31
ужас)
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 17:30
О таком лучше молчать.
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