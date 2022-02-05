Помощник Карпина Онопко рассказал о разговоре с Дзюбой

Тренер сборной России рассказал о своем визите на сбор «Зенита» в португальском Лагуше.

С кем из игроков удалось поговорить? С Сергеевым и Адамовым. Они новички, а потому им сейчас трудно вдвойне: адаптация на сборах — дополнительная нагрузка. Но похоже, оба уже начали обживаться. Сергеев неплохо выглядел в двухсторонней встрече с «Зенитом» — 2: из пяти забитых голов отметился двумя. Один из них был особенно хорош: принял мяч на грудь и пробил с лета.

Общался ли с Дзюбой? Очень коротко. Чувствуется, что Артём серьезно готовится к сезону, рвется играть и хочет быть полезным клубу. Остальных тем не касались.