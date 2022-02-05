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Зайнутдинов и Шайхутдинов прибыли в расположение ЦСКА

сегодня, 13:39

Полузащитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов, проходивший обследование в Германии, а также голкипер Владимир Шайхутдинов, который работал на сборе молодёжки, вернулись в Кампоамор, сообщает пресс-служба армейского клуба.

Напомним, 2 февраля проходил товарищеский поединок между московским ЦСКА и датским «Виборгом». Противостояние завершилось со счётом 3:2 в пользу москвичей. Подопечные Алексея Березуцкого также встретятся с «Норшелланном» (5 февраля) и «Люнгбю» (9 февраля).

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Все комментарии
Борислaв
Борислaв
сегодня в 14:52
Тренируйтесь...и покажите себя на сборах
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 14:40
Согласен, но как опорник он слабоват.Будь здрав.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 14:27, ред.
Скоро ещё Рахматулло подтянется на ишаке .)))) С песней : кругом вода -моя вода ,кругом поля -мои поля ....))))))))))))))))))
Ironigor
Ironigor ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 14:23
Да зачем он вообще нужен в ЦСКА.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:22
Зайнутдинов и Шайхутдинов прибыли в расположение ЦСКА !!!)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
сегодня в 14:21
Если только вторым опорником. А больше ему в основе места нет нигде.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:21
Осенью Зайнутдинов был совсем неубедителен, посмотрим , что весной нам покажет.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 14:11
Хорошая информация. Удачных тренировок ребятам и только без травм.
Интересно как будет смотреться Бахтиёр в компании с новичками.
Мaлик
Мaлик
сегодня в 14:00
Набирайте форму!
drug01
drug01
сегодня в 13:59
Пора браться за работу
mihaluch
mihaluch
сегодня в 13:54
Не знают откуда игроков набрать.
Валерыч
Валерыч
сегодня в 13:53
Бобчинский и Добчинский...
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 13:45
Ахалай махалай какой то.
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