Зайнутдинов и Шайхутдинов прибыли в расположение ЦСКА !!!)

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сегодня, 13:39

Полузащитник ЦСКА , проходивший обследование в Германии, а также голкипер , который работал на сборе молодёжки, вернулись в Кампоамор, сообщает пресс-служба армейского клуба.

Бахтиёр Зайнутдинов, проходивший обследование в Германии, и Владимир Шайхутдинов, который работал на сборе молодежки, вернулись в Кампоамор #ФонбетТренировочныеСборы pic.twitter.com/tEHYO7WLkb — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) February 5, 2022