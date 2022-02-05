Зайнутдинов и Шайхутдинов прибыли в расположение ЦСКА !!!)

Полузащитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов, проходивший обследование в Германии, а также голкипер Владимир Шайхутдинов, который работал на сборе молодёжки, вернулись в Кампоамор, сообщает пресс-служба армейского клуба.
Бахтиёр Зайнутдинов, проходивший обследование в Германии, и Владимир Шайхутдинов, который работал на сборе молодежки, вернулись в Кампоамор #ФонбетТренировочныеСборы pic.twitter.com/tEHYO7WLkb— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) February 5, 2022
Напомним, 2 февраля проходил товарищеский поединок между московским ЦСКА и датским «Виборгом». Противостояние завершилось со счётом 3:2 в пользу москвичей. Подопечные Алексея Березуцкого также встретятся с «Норшелланном» (5 февраля) и «Люнгбю» (9 февраля).
Интересно как будет смотреться Бахтиёр в компании с новичками.
Интересно как будет смотреться Бахтиёр в компании с новичками.