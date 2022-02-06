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Федун: «Лучше, чтобы команда на сборе ползала, а не летала»

вчера, 11:27

Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился впечатлениями от подготовки команды на зимних сборах.

Посмотрел два матча вживую. Понятно, что ребята под нагрузками. Знаете, как говорят: лучше, чтобы команда на сборе ползала, а не летала. В таких играх главное не результат, а разные мелкие детали, на которые обращает внимание тренерский штаб. Выводы делать пока рано, будем смотреть вперед.

Естественно, много общался со спортивным директором и главным тренером. Для этого и приезжал: чтобы посмотреть, как обстановка в команде. На сборах всегда все хорошо и все орлы… Но будем надеяться, что та система игры, которую ставит тренер, позволит нам набирать очки в официальных матчах. А они возобновятся уже совсем скоро. Есть сдержанный оптимизм.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 16:27
новый тренер гоняет людей не по - детски !
протон
протон
вчера в 15:31
Федун поражает своим оптимизмом. Как правило - сдержанным. Никогда не поймешь, на чем он у него основан. Летаем, выигрываем - оптимизм, ползаем не выигрываем - оптимизм. Завидую его жизнерадостности))
иногда я спрашиваю себя, что если бы у меня было много денег и я ненавидел бы болельщиков Спартака?
ну тогда я купил бы Спартак и делал то же самое, что делает Федун
протон
протон
вчера в 15:30
Новая стратегия развития - на сборах не выигрывать
Вот Тедеско твой вчера чуть Баварию не обыграл.
Джек Дэниэлс Крутой
Джек Дэниэлс Крутой
вчера в 14:41
Слова Федуна : "Выводы делать пока рано".....вселяют в итальянцев надежду и оптимизм...на сборах они уволены не будут...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 13:13
Федун стал разбираться в подготовке
makkie
makkie
вчера в 12:44
Мнение Федуна можно вообще не спрашивать.
Он в футболе не разбирается, у него постоянно проколы.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 12:24
Правду говорит.
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 12:19
.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 12:17
Раньше "Спартак" перед сезоном очень неплохо играл контрольные матчи, а потом в официальных резко сдавал. Сейчас хочется верить, что ситуация выйдет обратная, не очень впечатляющие товарняки и победы в официальных матчах, но как бы не вышло нечто подобное:
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:16
Федун, как человек сильно поимающий в футболе считает, что команда должа ползать, ваноли примет во внимание
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 12:14
Наполовину заныл. "На сборах всегда все хорошо и все орлы…", понятно на что намёк)
sv_1969
sv_1969
вчера в 12:11
Лёня заговорил)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:11
Кубок не дадут, чё суетиться то?
mihaluch
mihaluch
вчера в 11:59
Так Спартак может вообще сползти.
Cat01
Cat01
вчера в 11:54
Какие смелые мысли...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 11:51
Она вспоминает крылатую фразу "Рождённый ползать - летать не может" Символично?
Loko57
Loko57
вчера в 11:42
Можно ползать и на сборах, и в чемпионате, а можно летать и там, и там!!!
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:29
А что Зарема по этому поводу думает????
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