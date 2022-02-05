ГлавнаяНовостиМежсезонье и сборы

В Турции начался учебно-тренировочный сбор арбитров РПЛ

сегодня, 12:35

В Турции стартовал учебно-тренировочный сбор арбитров Российской Премьер-Лиги. На протяжении полутора недель судьи будут тренироваться на поле, изучать теорию, разбирать спорные моменты и практиковаться в контрольных матчах.

В первый день занятий судьи прошли фитнес-тестирование. Главным арбитрам требовалось выполнить два забега на 40 метров и SDS-тест, помощникам судей — дважды пройти CODA-тест, выполнить два забега на 30 метров и ARIET-тест.

Наравне с мужчинами нормативы по физической подготовке смогла сдать Анастасия Пустовойтова, входящая в список судей ФНЛ-1.

Учебно-тренировочный сбор будет проходить до 14 февраля. Его участников ожидают тренировки на поле, теоретические занятия, отработка спорных моментов и практическое судейство. Также судьи пройдут дистанционные тесты на стрессоустойчивость, поведение в конфликтных ситуациях, диагностику защитных механизмов и определение профессионального соотношения.

Ожидается, что в ходе сбора к группе присоединятся ещё шесть судей, которые не смогли приехать к началу из-за болезней.

Все новости
Куликов: «Получился хороший, плодотворный сбор для „Ротора“»
Сегодня, 14:24
Зайнутдинов и Шайхутдинов прибыли в расположение ЦСКА
Сегодня, 13:39 Фото
Хуниор Алонсо вернулся в расположение «Краснодара»
Сегодня, 11:06
Живоглядов — о подготовке к возобновлению сезона: «Настроение хорошее»
02 февраля
Федун и Салихова посетили товарищеский матч «Спартака»
02 февраля
«Кайрат»: «Решение по Алипу с „Зенитом“ обсудим в конце второго сбора»
01 февраля
Сортировать
Все комментарии
makkie
makkie
сегодня в 14:20
Странно, что не в офисе Газпрома ))
kasyak7
kasyak7
сегодня в 14:09
Оказывается у нас не только футболисты ,но и судьи- курортники.
Туристы)))
Вoлхв
Вoлхв
сегодня в 14:05
Ну что, посмотрим чему их сборы научат
drug01
drug01
сегодня в 12:55
Арбитры готовятся вовсю
mihaluch
mihaluch
сегодня в 12:54
Обязательно им им надо ехать в Турцию?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 12:53
Пусть развлекутся,надож гдето трвтить взятки,где как не в Турции!
STVA 1
STVA 1 ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 12:47
Дык вроде там заболели многие вчера инфа была. Как грится: сходили за хлебушком)))
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 12:42
Жирно им в Турции на солнышке греться за гос счёт.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100