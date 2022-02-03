Неймар начал индивидуальные тренировки

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сегодня, 10:06

Нападающий ПСЖ Неймар близок к возвращению на поле после повреждения, сообщает L’Equipe. Бразилец уже приступил к индивидуальным тренировкам, а также провёл занятие с партнёрами по клубу.

В ПСЖ рассчитывают, что форвард полноценно вернётся в состав к первому поединку 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

Напомним, что Неймар получил травму в конце ноября в игре против «Сент-Этьена».