ГлавнаяНовостиТренировкиФранция. Лига 1 2021/2022

Неймар начал индивидуальные тренировки

сегодня, 10:06

Нападающий ПСЖ Неймар близок к возвращению на поле после повреждения, сообщает L’Equipe. Бразилец уже приступил к индивидуальным тренировкам, а также провёл занятие с партнёрами по клубу.

В ПСЖ рассчитывают, что форвард полноценно вернётся в состав к первому поединку 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

Напомним, что Неймар получил травму в конце ноября в игре против «Сент-Этьена».

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ПСЖ  Неймар
Перевод с lequipe.fr
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Все комментарии
sash71
sash71
сегодня в 10:56
Удачи и скорейшего возвращения на поле. Конечно у ПСЖ на данный момент сверх звездный состав и каждой звезде не так просто найти время и игры чтоб их всех задействовать. По слухам у Поче с этим раскладом реальный «головняк» и он не вполне уже контролирует ситуацию в команде.
shur
shur
сегодня в 10:54
...кто бы знал, как мне приятно следить за карьерой двух генычей современности,
Неймаром и Сашкой Какориным!!!
Cat01
Cat01
сегодня в 10:23
Это хорошо пора играть
протон
протон
сегодня в 10:16
Худший трансфер в истории футбола.

ПСЖ заплатил неадекватную сумму за игрока, взвинтив цены на рынке. Все понимали, что у Барсы были такие деньги на руках, поэтому последовала цепочка из Коутиньо, Дембеле и пр.

С футбольной точки зрения ПСЖ не стал сильнее, Барселона начала разваливаться, а сам Неймар закончил с футболом на топ-уровне.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 10:08
Без него уже Кубок Франции потеряли.
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