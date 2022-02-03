Неймар начал индивидуальные тренировки

Нападающий ПСЖ Неймар близок к возвращению на поле после повреждения, сообщает L’Equipe. Бразилец уже приступил к индивидуальным тренировкам, а также провёл занятие с партнёрами по клубу.
В ПСЖ рассчитывают, что форвард полноценно вернётся в состав к первому поединку 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».
Напомним, что Неймар получил травму в конце ноября в игре против «Сент-Этьена».
Неймаром и Сашкой Какориным!!!
Неймаром и Сашкой Какориным!!!
ПСЖ заплатил неадекватную сумму за игрока, взвинтив цены на рынке. Все понимали, что у Барсы были такие деньги на руках, поэтому последовала цепочка из Коутиньо, Дембеле и пр.
С футбольной точки зрения ПСЖ не стал сильнее, Барселона начала разваливаться, а сам Неймар закончил с футболом на топ-уровне.
ПСЖ заплатил неадекватную сумму за игрока, взвинтив цены на рынке. Все понимали, что у Барсы были такие деньги на руках, поэтому последовала цепочка из Коутиньо, Дембеле и пр.
С футбольной точки зрения ПСЖ не стал сильнее, Барселона начала разваливаться, а сам Неймар закончил с футболом на топ-уровне.