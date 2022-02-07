«Спартак» продлил контракты с Литвиновым и Денисовым

Пресс-служба «Спартака» объявила о продлении контрактов с полузащитниками Русланом Литвиновым и Даниилом Денисовым.
Трудовые соглашения с футболистами продлены до 2026 года.
Руслан Литвинов и Даниил Денисов продлили контракты со «Спартаком» до 2026-го года ⚠️— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 7, 2022
Поздравляем парней и желаем дальнейшего прогресса! 🔴⚪️ pic.twitter.com/imoozhiqsZ
Литвинова продлили, хорошо. Парень старательный и с техникой. Ему бы мясом области и вкус игр на высоком уровне почувствовать. Сейчас на сборах Литвинова наигрывают на позиции ЦЗ, где он выступает за молодёжную сборную России.
А вот переподписание Денисова я не понял - игрок серый и неприметный, на сборах ничем не выделяется. Конкуренцию даже у Пруцева он вряд ли выиграет. Вот Денисова продлили, чтобы в будущем хоть денег выручить, ибо в основе он не заиграет. А Литвинов может.
Литвинова продлили, хорошо. Парень старательный и с техникой. Ему бы мясом области и вкус игр на высоком уровне почувствовать. Сейчас на сборах Литвинова наигрывают на позиции ЦЗ, где он выступает за молодёжную сборную России.
А вот переподписание Денисова я не понял - игрок серый и неприметный, на сборах ничем не выделяется. Конкуренцию даже у Пруцева он вряд ли выиграет. Вот Денисова продлили, чтобы в будущем хоть денег выручить, ибо в основе он не заиграет. А Литвинов может.