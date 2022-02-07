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«Спартак» продлил контракты с Литвиновым и Денисовым

07 февраля 2022, 22:32

Пресс-служба «Спартака» объявила о продлении контрактов с полузащитниками Русланом Литвиновым и Даниилом Денисовым.

Трудовые соглашения с футболистами продлены до 2026 года.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 10:58
Оба - жертвы лимита ,будь он не ладен . Денисов -понятно ,для галочки ,чтобы в списке был ,а Литвинов ? Ну вот не лежит у меня сердце к нему .В середине для замены на крайняк сойдёт , а в центре защиты - тихий ужас ! Хуже Рассказова в два раза . А тешить себя надеждой ,что он когда-нибудь будет одним из основных игроков Спартака - пустое занятие . Не будет такого никогда .
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ протон (раскрыть)
вчера в 10:47
И Маслова )))
ДСА
ДСА
вчера в 06:26
Приходится с такими продлевать раз лучше не нашли.
cwvsby7ahxfb
cwvsby7ahxfb
вчера в 06:11
Это правильное решение
1 984
1 984
вчера в 05:52
Ну и хорошо.
112910415
112910415
вчера в 05:21
рутинная работа
makkie
makkie ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 00:07
Иван, приветствую!

Литвинова продлили, хорошо. Парень старательный и с техникой. Ему бы мясом области и вкус игр на высоком уровне почувствовать. Сейчас на сборах Литвинова наигрывают на позиции ЦЗ, где он выступает за молодёжную сборную России.
А вот переподписание Денисова я не понял - игрок серый и неприметный, на сборах ничем не выделяется. Конкуренцию даже у Пруцева он вряд ли выиграет. Вот Денисова продлили, чтобы в будущем хоть денег выручить, ибо в основе он не заиграет. А Литвинов может.
stanichnik
stanichnik
07 февраля в 23:50, ред.
Продлили контракты в надежде на дальнейшую продажу, иначе летом окажутся бесплатно в клубах ФНЛ и ПФЛ подмосковья, коих сейчас образовалось немало вокруг столицы. А так даже, если не будут заявлены в Спартаке-2, то могут отправиться в аренду в те же Чертаново, Одинцово, Долгопрудный или ещё куда. Хотя Литвинов уже провёл в составе главной команды несколько матчей в прошлом сезоне и девять раз выходил в этом году, имея даже гол в своём активе забитый в домашнем ничейном матче с Ростовом. А может ещё и оба попылят за свой родной клуб, ведь им всего Литвинову двадцать один, а Денисову и того меньше, осенью только двадцать. Удачи им и без травм. Болейте за своих, а не против чужих!
протон
протон
07 февраля в 23:27
Только не продлевайте рассказова
ABir
ABir
07 февраля в 23:25
И это прекрасная новость
Остапчук 67
Остапчук 67
07 февраля в 23:13
Ну теперь попрет
Октябрь 1917
Октябрь 1917
07 февраля в 23:11
Не знаю таких
makkie
makkie
07 февраля в 23:05
Молодежь нужна.
Но если у Литвинова есть шансы играть за основу, то у Денисова я их не вижу. На сборах не впечатлил Даниил - ничем не запомнился, играя опорника. Да, забил гол, но в остальном очень и очень слабо.
drug01
drug01
07 февраля в 22:57
Значит нужны
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
07 февраля в 22:33
Вот и хорощо...
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