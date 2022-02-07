Рюдигер отклонил предложения «Челси» и «Реала» о контракте

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер ведет переговоры с клубом о новом контракте.
По информации The Athletic, 28-летний немецкий игрок продолжает настаивать на повышении зарплаты. Рюдигер отклонил предложение клуба о контракте с зарплатой около 200 тысяч фунтов в неделю.
Он хочет получать около 225 тысяч фунтов в неделю. Это больше, чем он запрашивал в переговорах изначально. Также Рюдигер отклонил предложение «Реала».
Сейчас Рюдигер получает 100 тысяч фунтов в неделю.
Также ранее сообщалось, что за ситуацией Антонио следит «Барселона».
Найдётся достойная замена.
Пусть валит. Жесть. Понимаю, что налоги большие в Англии, но запросы у него, будто он Вандейк или Рамос.
Найдётся достойная замена.
Пусть валит. Жесть. Понимаю, что налоги большие в Англии, но запросы у него, будто он Вандейк или Рамос.