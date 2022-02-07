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Рюдигер отклонил предложения «Челси» и «Реала» о контракте

07 февраля 2022, 16:24

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер ведет переговоры с клубом о новом контракте.

По информации The Athletic, 28-летний немецкий игрок продолжает настаивать на повышении зарплаты. Рюдигер отклонил предложение клуба о контракте с зарплатой около 200 тысяч фунтов в неделю.

Он хочет получать около 225 тысяч фунтов в неделю. Это больше, чем он запрашивал в переговорах изначально. Также Рюдигер отклонил предложение «Реала».

Сейчас Рюдигер получает 100 тысяч фунтов в неделю.

Также ранее сообщалось, что за ситуацией Антонио следит «Барселона».

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
07 февраля в 20:09
когда у него будет поллярда подписчиков в Инста,тогда и поговорим о жирном контр-акте.
STVA 1
STVA 1
07 февраля в 20:01
В Зенит хочет)))
VeniaminS
VeniaminS
07 февраля в 19:56
Аппетит хороший
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
07 февраля в 19:13
Пусть на улице год побудет. Поплачет как Моуриньо без футбола и дальше будет видно
NOVA
NOVA
07 февраля в 19:01
ну и нафиг таких игроков, которые деньги любят больше, чем играть в футбол!!
Romeo 777
Romeo 777
07 февраля в 18:44
225к фунтов это почти 14 млн.евро в год...ему через месяц 29 последний жирный контракт видимо делает. Да и его понять можно, глядя на то, сколько зарабатывают «лесные голеадоры» Вернер и Лукаку, а зарабатывают > 225к.
протон
протон
07 февраля в 17:59
Считаю, незаменимых нет. Не хочет продлевать контракт, скатертью дорога.
Найдётся достойная замена.
Пусть валит. Жесть. Понимаю, что налоги большие в Англии, но запросы у него, будто он Вандейк или Рамос.
Ванечка
Ванечка
07 февраля в 17:49
нужно искать компромисс
1 984
1 984
07 февраля в 17:34
Пускай попробует.
Oliver S
Oliver S
07 февраля в 17:16
Не понимаю почему пишут про жадность, он ЦЗ в рассвете сил, т.е. может легко еще лет 5 пахать на максималках, да и просит не 20-30 млн, а 10. Он сейчас чуть больше дзюбы получает, при этом класс игроков не сопоставим ни разу.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
07 февраля в 16:53
Крайняя жадность, плюс последний контракт опять же огромный выбивает. Это к Кроенке надо, тот Уолкотту, Озилу, Санчесу, Обаме, которые шантажировали клуб, жирнющие контракты давал и они сразу бросали играть, пусть старого ковбоя-альфонса разводит))
dadrail
dadrail
07 февраля в 16:44
Запросы увеличил в два раза... жадина
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
07 февраля в 16:41
ему в псж дорога
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
07 февраля в 16:37
Трудные времена настали...
izrafel
izrafel
07 февраля в 16:25
нужно как то договариваться
rukfmh47ywe6
rukfmh47ywe6
07 февраля в 16:25
Это его дело
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