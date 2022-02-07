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Джикия: «Я доволен жребием для сборной России, могло быть хуже»

07 февраля 2022, 21:22
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб ПольшаПольша24.03.2022 в 22:00 Не начался

Защитник сборной России Георгий Джикия поделился ожиданиями от матча против сборной Польши в квалификации ЧМ-2022.

Я доволен жребием для сборной России, могло быть хуже. Как сдержать Левандовски? Перед Бельгией спрашивали, как сдержать Лукаку, теперь про Роберта. Будет матч России и Польши, мы же не один на один выйдем играть. Если бы я и Левандовски играли один на один, то на матч я бы не приехал.

Почему поставил его на первое место в голосовании ФИФА? У него был фантастический сезон. Он заслужил эту награду. В прошлом году не давали «Золотой мяч», а он был просто номер один. В 2021-м вообще, что Левандовски, что Бензема – фантастика.

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 08:25
Один нелепый финт от Феди и вот приходится гадать - пройдёт сборная России на ЧМ или нет. Страна ждёт выхода на мундиаль, хотя бы...
112910415
112910415
вчера в 05:15
всего-то осталось ... выиграть один матч, а потом ещё один
3wnkxxpffpfw
3wnkxxpffpfw
вчера в 05:04
Жребий нас не спасёт
ДСА
ДСА
вчера в 04:51
Надо было хорватам не проигрывать, было бы ещё лучше.
1 984
1 984
вчера в 04:34
Согласен. Но и этих соперников ещё надо обыграть.
ЮЗИК
ЮЗИК
07 февраля в 23:15
Главное не подведите
Байкал-38.
Байкал-38.
07 февраля в 22:47
Кому то повезло больше, кому то меньше, у нас золотая середина.
А кто будет сильнее поле рассудит.
drive45
drive45
07 февраля в 22:21
Все на самом деле просто, но нелегко. Главное, сыграйте в свою игру. Верим что у вас все получиться.
kasyak7
kasyak7
07 февраля в 22:19
Какой соперник не попался-для России он сложный.
beefs
beefs
07 февраля в 22:10
в марте увидим чего вы стоите...
VeniaminS
VeniaminS
07 февраля в 21:29
Ждем только победы!!!
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