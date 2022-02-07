Джикия: «Я доволен жребием для сборной России, могло быть хуже»

Защитник сборной России поделился ожиданиями от матча против сборной Польши в квалификации ЧМ -2022.

Я доволен жребием для сборной России, могло быть хуже. Как сдержать Левандовски? Перед Бельгией спрашивали, как сдержать Лукаку, теперь про Роберта. Будет матч России и Польши, мы же не один на один выйдем играть. Если бы я и Левандовски играли один на один, то на матч я бы не приехал.