А. Березуцкий — о трансферах: «Ждём. Больше пока сказать нечего»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий порассуждал о трансферной политике клуба.
Новички этой зимой? Ждем. Больше пока сказать нечего. Ноу комментс.
Ранее представитель полузащитника «Лилля» Шеки из агентства International Foot прокомментировал слухи, согласно которым игрок может перейти в ЦСКА.
Скрытный, некоммуникабельный и интригующий Березуцкий в ужасе думает, - как же ему этот интернационал тренировать, пиз@ить и выводить на поле :)))
Скрытный, некоммуникабельный и интригующий Березуцкий в ужасе думает, - как же ему этот интернационал тренировать, пиз@ить и выводить на поле :)))
Ждём усиления, удачи.
Ждём усиления, удачи.