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А. Березуцкий — о трансферах: «Ждём. Больше пока сказать нечего»

07 февраля 2022, 20:12

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий порассуждал о трансферной политике клуба.

Новички этой зимой? Ждем. Больше пока сказать нечего. Ноу комментс.

Ранее представитель полузащитника «Лилля» Шеки из агентства International Foot прокомментировал слухи, согласно которым игрок может перейти в ЦСКА.

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Все комментарии
Alean
Alean
вчера в 15:51
Запрос от Алексея как от тренера, есть, осталось узнать как отреагируют владельцы и селекция
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 08:12
Ну значит и мы подождём. Конкретно не сказал, что точно не будет, значит варианты есть.
y485ggaraabm
y485ggaraabm
вчера в 03:53
    jnymt543bvty
    jnymt543bvty
    вчера в 03:49
    Не особо конкретная берёза
    ОПС
    ОПС
    вчера в 03:14
    Ждать можно долго.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    07 февраля в 23:12
    Лёха, мы тоже ждём !!!
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    07 февраля в 23:09
    Форвард просто необходим.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ particular (раскрыть)
    07 февраля в 22:53
    Не соглашусь, ибо "некоммуникабельный" к Леше и Васе не подходит. Они немногословные, но очень остроумные и очень даже коммуникабельные оба. Контактные и очень приятные собеседники.
    pomor45
    pomor45
    07 февраля в 21:46
    Ждём ... у моря погоды.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    07 февраля в 21:35
    Ждём нападающего.
    112910415
    112910415
    07 февраля в 21:27
    ждать какого-то результата осталось не долго
    Comentarios
    Comentarios
    07 февраля в 21:24
    Агаларова бы в нападение ;)
    lotsman
    lotsman
    07 февраля в 21:17
    Тренер ждёт. А что или кого ждёт?
    drug01
    drug01
    07 февраля в 21:11
    Будем ждать больше
    Futurista
    Futurista
    07 февраля в 20:58
    Ждет звонка, как мяч пинка...
    STVA 1
    STVA 1
    07 февраля в 20:55
    particular
    particular
    07 февраля в 20:33, ред.
    Березуцкий: "Понаберут же по объявлениям..."
    Скрытный, некоммуникабельный и интригующий Березуцкий в ужасе думает, - как же ему этот интернационал тренировать, пиз@ить и выводить на поле :)))
    нечитайло
    нечитайло
    07 февраля в 20:32
    Жираф большой, ему видней
    KnowSoccer
    KnowSoccer
    07 февраля в 20:25
    Нападающий, наверное, нужен. А то один Забалотный.
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    07 февраля в 20:24
    Ахилесовая пята ЦСКА это нападение. Все знают, а воз и ныне там.
    Ждём усиления, удачи.
    AmIIIeR89
    AmIIIeR89
    07 февраля в 20:23
    Нужен нападающий, а ищут, походу, полузащитника
    mihaluch
    mihaluch
    07 февраля в 20:22
    Как там новый тренер ждём.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    07 февраля в 20:20
    Ну посмотрим на новых почтовиков...
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    07 февраля в 20:16
    По крайней мере пока в этот раз проколов с трансферами нет. Их было всего два и оба неплохие.
    Свeтозар
    Свeтозар
    07 февраля в 20:15
    Пару позиций точно нужно прикрывать
    Рaтмир
    Рaтмир
    07 февраля в 20:13
    Армейцам нужно усиление
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