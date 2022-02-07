Яровинский — о трансферах: «В „Рубине“ мы ошибаемся крайне мало»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский прокомментировал переход нападающего в «Крылья Советов» на правах аренды.

Во-первых, мы отдали в два раза меньше – 3,5 миллиона, а не 7 млн за Игнатьева. Переход Сорокина в «Краснодар» был частью этой сделки. Важнейший фактор. Во-вторых, я всегда четко понимаю, что с трансфером можно не попасть и ошибиться. В «Рубине» мы ошибаемся крайне мало. А Ване просто нужно было уйти в «Крылья», которые полностью ему подходят. Он должен сменить обстановку, потому что в «Рубине» у него совсем не получалось.

Я не согласен с тем, что покупка «Рубином» Игнатьева – ошибка.