Яровинский — о трансферах: «В „Рубине“ мы ошибаемся крайне мало»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский прокомментировал переход нападающего Ивана Игнатьева в «Крылья Советов» на правах аренды.
Во-первых, мы отдали в два раза меньше – 3,5 миллиона, а не 7 млн за Игнатьева. Переход Сорокина в «Краснодар» был частью этой сделки. Важнейший фактор. Во-вторых, я всегда четко понимаю, что с трансфером можно не попасть и ошибиться. В «Рубине» мы ошибаемся крайне мало. А Ване просто нужно было уйти в «Крылья», которые полностью ему подходят. Он должен сменить обстановку, потому что в «Рубине» у него совсем не получалось.
Я не согласен с тем, что покупка «Рубином» Игнатьева – ошибка.
Иван Игнатьев
Краснодар→Рубин
01 янв. 2020 г
7,00 млн €
Иван Игнатьев
Краснодар→Рубин
01 янв. 2020 г
7,00 млн €
Купил на рынке колбасу за 10 рублей, но 10 не отдал, отдал всего 5 рублей и бартером картошку на 5 )
Купил на рынке колбасу за 10 рублей, но 10 не отдал, отдал всего 5 рублей и бартером картошку на 5 )
И в Рубине хватало посредственных игроков - Сайто, Йевтич, Бегич, Игнатьев, Онугха, Зотов.
По настоящему заиграли только Кварацхелия и Абильдгор. Ну и Дрейер осенью запомнился голами.
И в Рубине хватало посредственных игроков - Сайто, Йевтич, Бегич, Игнатьев, Онугха, Зотов.
По настоящему заиграли только Кварацхелия и Абильдгор. Ну и Дрейер осенью запомнился голами.