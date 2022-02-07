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Яровинский — о трансферах: «В „Рубине“ мы ошибаемся крайне мало»

07 февраля 2022, 22:27

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский прокомментировал переход нападающего Ивана Игнатьева в «Крылья Советов» на правах аренды.

Во-первых, мы отдали в два раза меньше – 3,5 миллиона, а не 7 млн за Игнатьева. Переход Сорокина в «Краснодар» был частью этой сделки. Важнейший фактор. Во-вторых, я всегда четко понимаю, что с трансфером можно не попасть и ошибиться. В «Рубине» мы ошибаемся крайне мало. А Ване просто нужно было уйти в «Крылья», которые полностью ему подходят. Он должен сменить обстановку, потому что в «Рубине» у него совсем не получалось.

Я не согласен с тем, что покупка «Рубином» Игнатьева – ошибка.

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Все комментарии
от себя добавлю
от себя добавлю
вчера в 17:02, ред.
Такое впечатление, что скауты Рубина лидеры рпл по косячным трансферам, чего только стоил хрустальный бразилец, игнатьев "краснодарская звезда"...
berda2003
berda2003
вчера в 16:24
ошибаемся крайне мало - но каждый день...
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 08:17
Себя не похвалишь - никто не похвалит.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 08:13
Тайконавт такой он тайконавт). Дело не в мастерстве игроков, а в подходе к ним. В этом проблема модника, любимца журналистов. С одним гайку отворачивает, зная прекрасно его раздолбайство, другому, психанув, закручивает, до этого открутив, третьего под@***вает, зная его скромность и, что он не ответит. Потом вот приходится спор директору оправдываться, замазывая косяки. Посмотрю на этот "глянец" во второй части чемпа.
Аксинья
Аксинья
вчера в 07:44
Ошибаются редко, но метко))
tws932dgvqep
tws932dgvqep
вчера в 06:10
Это тебе так кажется
kt54xh6e2ukg
kt54xh6e2ukg
вчера в 06:08
Таким всё божья роса
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 05:33
Думают они самые умные
112910415
112910415
вчера в 05:19
специалист сильный ... а ошибки признавать не умеет !
Gahi
Gahi
вчера в 03:00
Успешным трансфер называют тогда, когда после этого команда улучшает свой результат. Так что на словах всё прекрасно и хорошо, да вот в турнирной таблице место команды долеко до хорошей. Удачи
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 01:55
Трансфермаркт
Иван Игнатьев
Краснодар→Рубин
01 янв. 2020 г
7,00 млн €
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
вчера в 01:52
В ЦСКА по тебе скучают Ярыч
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 01:23
Ошибка-это тайконавт. Ни кера не педагог.
kasyak7
kasyak7
вчера в 00:43
Если с трансферами все впорядке- были бы в тройке лидеров.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 00:17
Скромный парняга!
4RT
4RT
07 февраля в 23:34
Ну тогда продолжайте также мало ошибаться
протон
протон
07 февраля в 23:22
Как же Яровинский постоянно подменяет понятия. Он никогда не ошибается с его слов, даже с трансфером самого никчемного форварда за 7 млн, не забившего ни разу с игры за 3 года
протон
протон
07 февраля в 23:21
Отдали не 7, а 3.5 и Сорокина. Сорокин при этом 3.5 стоил. Но 7 не отдали)

Купил на рынке колбасу за 10 рублей, но 10 не отдал, отдал всего 5 рублей и бартером картошку на 5 )
Пепс
Пепс
07 февраля в 23:18
)))) выброшенные деньги...
sv_1969
sv_1969
07 февраля в 23:12
Сам не похвалишь никто не похвалит
Cat01
Cat01
07 февраля в 23:11
Это хорошо!
makkie
makkie
07 февраля в 23:09, ред.
Да нет,
И в Рубине хватало посредственных игроков - Сайто, Йевтич, Бегич, Игнатьев, Онугха, Зотов.
По настоящему заиграли только Кварацхелия и Абильдгор. Ну и Дрейер осенью запомнился голами.
Байкал-38
Байкал-38
07 февраля в 22:49
Ошибаются крайне мало, но на постоянной основе и много!
Ironigor
Ironigor
07 февраля в 22:44
Из-за этого вы в середине турнирной таблицы.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
07 февраля в 22:43
Не ошиблись когда трансфер оправдывается игрой, с Ваней промахнулись, надо признать.
Garrincha58
Garrincha58
07 февраля в 22:35
с Игнатьевым ошиблись с Деспотом тоже
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