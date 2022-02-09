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Левандовски хочет перейти в «Реал»

вчера, 16:28

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски может продолжить карьеру в испанской Ла Лиге.

33-летний польский игрок хотел бы завершить карьеру в мадридском «Реале». Футболист хочет летом покинуть «Баварию». Он попросил своих агентов работать над трансфером в «Реал».

Отмечается, что «сливочные» могут подписать футболиста «Баварии», если им не удастся заполучить форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

Поляк выступает за «Баварию» с 2014 года, куда перешёл на правах свободного агента. Контракт Левандовски с клубом рассчитан до июня 2023 года. По оценкам интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 50 млн евро.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 22:05
Когда ему за 30 уже перевалило. я уже тогда стал сомневаться в целесообразности его подписания. А сейчас тем более.
NOVA
NOVA
вчера в 18:54
ну нап то хороший конечно!! ну вот тока поздновато для Реала наверное!! лучше уже холанда, он куда моложе!!
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 18:28
Блин зачем? Лева, при всем респекте, пока привыкнет - ему 34 стукнет. За это время Бензема лучше сыграет. Если только схему менять, Бензема вторым форвардом по всей линии атаки, но опять же Лева не тот кто может влиться за пару матчей.
Если пройдет не дай бог новоть что бенз совсем порвался и вяжет с игрой, только это может быть приемлимо. опять же, не дай бог.
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
вчера в 17:41
Нафига? Вместе с Бенземой дорожки песочком посыпать?
Elliada
Elliada
вчера в 17:11
Правильно. Перес выбил ЗМ Модричу, сможет и Левандовскому
Oliver S
Oliver S
вчера в 17:06
Вообще могла бы получиться красивая история, если бы Лева пришёл попылить пусть даже пару лет, чередуясь с Бензема в составе (как в своё время Бенз чередовался с Игуаином), взял бы ЛЧ, Лалигу, кубок и суперкубок Испании и ушёл на пенсию. Только вот если несколько проблем, во-первых, дороговато за 33-летнего 50 млн, во-вторых, есть пример Азара, который пришёл уже в преклонном для вингера возрасте и оказался вообще ни о чём ну и лишняя конкуренция для молодых игроков, которым как воздух нужно игровое время.
A.S.A
A.S.A
вчера в 16:51, ред.
Решил на последок завоевать ЗМ)))
В Мадриде крайне осторожно ведут работу с игроками за 30-ть....предлогают контракт на год, а после если договорятся на условиях клуба то продлевают еще на год и т.д....
Для чего Реалу 33 летний топ форвард Лева, когда у них и так есть 34-х летний топ форвард Бензема??? Мадриду нужна свежая, молодая кровь! Хотя Лева в свои 33 даст фору многим молодым
kella
kella
вчера в 16:34
Это уже не смешно!
shlomo
shlomo
вчера в 16:34
Перес конечно "чудик", но не больной на всю голову...
Любoмир
Любoмир
вчера в 16:31
Каждый год, уже наверное в течение 7 лет Роберта сватают в Реал... неужели сми другую пластинку не могут поставить...
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:30, ред.
Жирная утка в яблоках !!!)
У Реала с атакой всё отлично. Винисиус, Бензема и ещё Мбаппе !!!
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