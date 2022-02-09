Левандовски хочет перейти в «Реал»

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вчера, 16:28

Форвард «Баварии» может продолжить карьеру в испанской Ла Лиге.

33-летний польский игрок хотел бы завершить карьеру в мадридском «Реале». Футболист хочет летом покинуть «Баварию». Он попросил своих агентов работать над трансфером в «Реал».

Отмечается, что «сливочные» могут подписать футболиста «Баварии», если им не удастся заполучить форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

Поляк выступает за «Баварию» с 2014 года, куда перешёл на правах свободного агента. Контракт Левандовски с клубом рассчитан до июня 2023 года. По оценкам интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 50 млн евро.