Левандовски хочет перейти в «Реал»

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски может продолжить карьеру в испанской Ла Лиге.
33-летний польский игрок хотел бы завершить карьеру в мадридском «Реале». Футболист хочет летом покинуть «Баварию». Он попросил своих агентов работать над трансфером в «Реал».
Отмечается, что «сливочные» могут подписать футболиста «Баварии», если им не удастся заполучить форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.
Поляк выступает за «Баварию» с 2014 года, куда перешёл на правах свободного агента. Контракт Левандовски с клубом рассчитан до июня 2023 года. По оценкам интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 50 млн евро.
В Мадриде крайне осторожно ведут работу с игроками за 30-ть....предлогают контракт на год, а после если договорятся на условиях клуба то продлевают еще на год и т.д....
Для чего Реалу 33 летний топ форвард Лева, когда у них и так есть 34-х летний топ форвард Бензема??? Мадриду нужна свежая, молодая кровь! Хотя Лева в свои 33 даст фору многим молодым
В Мадриде крайне осторожно ведут работу с игроками за 30-ть....предлогают контракт на год, а после если договорятся на условиях клуба то продлевают еще на год и т.д....
Для чего Реалу 33 летний топ форвард Лева, когда у них и так есть 34-х летний топ форвард Бензема??? Мадриду нужна свежая, молодая кровь! Хотя Лева в свои 33 даст фору многим молодым
Если пройдет не дай бог новоть что бенз совсем порвался и вяжет с игрой, только это может быть приемлимо. опять же, не дай бог.
Если пройдет не дай бог новоть что бенз совсем порвался и вяжет с игрой, только это может быть приемлимо. опять же, не дай бог.