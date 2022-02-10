Фати временно живёт в Мадриде

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сегодня, 18:07

Нападающий «Барселоны» на время перебрался жить в Мадрид, чтобы восстанавливаться после травмы.

Напомним, игрок вышел на замену на 61-й минуте поединка с «Атлетиком» (2:3) и покинул поле спустя 35 минут из-за повреждения. Уходя с поля, Фати не смог сдержать слёз.

Нападающий отказался делать операцию, остановившись на консервативном лечении. Игрок и его семья встречались с представителями команды, включая тренера Хави и доктора Рикарда Пруну, которые предлагали Ансу лечь на операцию. Тем не менее, 19-летний вундеркинд выбрал консервативный метод лечения.

Если бы Фати согласился на хирургическое вмешательство, то пропустил бы от 4 до 6 месяцев. Сроки восстановления при консервативном лечении – от 6 до 8 недель.