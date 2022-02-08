Федерация футбола Италии подаст заявку на право проведения Евро-2032

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вчера, 10:40

Федерация футбола Италии официально объявила о своем намерении подать заявку на право проведения Евро-2032.

Процесс подачи заявок на право проведения чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов начнется 23 марта, крайний срок представления завершенного проекта назначен на 12 апреля 2023 года. Окончательное решение УЕФА будет принято в сентябре того же года.

Футбольная федерация Италии выразила УЕФА свою заинтересованность в проведении Евро-2032 задолго до крайнего срока в марте. В заявлении также подчеркивается намерение FIGC модернизировать существующие стадионы или построить новые по всей Италии после принятия окончательного решения УЕФА , чтобы повысить их качество до современного уровня.

Ранее сообщалось, что заявку на проведение Евро-2032 может подать Россия.