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Федерация футбола Италии подаст заявку на право проведения Евро-2032

вчера, 10:40

Федерация футбола Италии официально объявила о своем намерении подать заявку на право проведения Евро-2032.

Процесс подачи заявок на право проведения чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов начнется 23 марта, крайний срок представления завершенного проекта назначен на 12 апреля 2023 года. Окончательное решение УЕФА будет принято в сентябре того же года.

Футбольная федерация Италии выразила УЕФА свою заинтересованность в проведении Евро-2032 задолго до крайнего срока в марте. В заявлении также подчеркивается намерение FIGC модернизировать существующие стадионы или построить новые по всей Италии после принятия окончательного решения УЕФА, чтобы повысить их качество до современного уровня.

Ранее сообщалось, что заявку на проведение Евро-2032 может подать Россия.

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Перевод с figc.it
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Все комментарии
протон
протон
вчера в 13:46
Наши тоже вроде собираются. Хотя стадионы в Италии самые худшие в Европе. Такое ощущение что их во времена ещё Римской империи строили
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 12:37
Буду только рад
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:43
Наши хотели провести Евро 2032...
А значит все потуги остальных соискателей - напрасные старания....
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 11:11
Почему бы и нет.
Давайте думать
Давайте думать
вчера в 10:54
Стадионы в Италии ,конечно же, требуют вливаний. Надеюсь англичане не будут потом ныть снова про подкупы и откаты.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 10:45
Решили хоть на этот чемпионат пройти без отбора.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 10:44
В Италии можно играть.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:42
До этого доживут не все! 😜
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