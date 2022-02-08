Федерация футбола Италии подаст заявку на право проведения Евро-2032

Федерация футбола Италии официально объявила о своем намерении подать заявку на право проведения Евро-2032.
Процесс подачи заявок на право проведения чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов начнется 23 марта, крайний срок представления завершенного проекта назначен на 12 апреля 2023 года. Окончательное решение УЕФА будет принято в сентябре того же года.
Футбольная федерация Италии выразила УЕФА свою заинтересованность в проведении Евро-2032 задолго до крайнего срока в марте. В заявлении также подчеркивается намерение FIGC модернизировать существующие стадионы или построить новые по всей Италии после принятия окончательного решения УЕФА, чтобы повысить их качество до современного уровня.
Ранее сообщалось, что заявку на проведение Евро-2032 может подать Россия.
А значит все потуги остальных соискателей - напрасные старания....
А значит все потуги остальных соискателей - напрасные старания....