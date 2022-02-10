ГлавнаяНовостиМежсезонье и сборыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Шварц: «Игру против „Сочи“ футболисты „Динамо“ провели очень организованно»

вчера, 23:14
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился мыслями о контрольном матче с «Сочи» (2:1) на сборах в Турции.

Сейчас для нас не особо важно, что «Сочи» выступает с нами в одной лиге. Для нас важно другое — возможность сыграть против хорошей команды и провести качественный контрольный матч. Сегодня была очень интенсивная игра, и мы рады, что у нас получилось провести встречу с такой командой, как «Сочи».

Первый гол нашей команды забил молодой футболист, а второй — один из самых опытных. Это показывает философию «Динамо» в действии — связь опыта и молодости. Если взять сегодняшние голы, то так и получилось. Первый гол забил молодой Сулаквелидзе, а второй — опытный Смолов. Если брать всю команду, то первые 60-65 минут мы очень хорошо выполняли многие вещи, а в концовке, когда подустали, стало немного сложнее. Но в целом мы провели эту игру очень организованно.

Доволен ли я сегодняшним днем с точки зрения игровых компонентов? Обе игры мы провели против очень хороших соперников. И в утренней, и в вечерней встрече мы правильно делали многие вещи. Мы рады, что провели два очень интенсивных матча, что у нас никто не получил травму, и что у всех была возможность получить 90 минут игровой практики.

Все новости
СлухиПиняева вызовут на сборы молодёжной сборной России
Сегодня, 11:20
Кутепов покинул сбор «Спартака» в Дубае и отправился на обследование
Сегодня, 10:57
Фернандес: «ЦСКА к матчу со „Спартаком“ будет готов функционально на 100%»
Вчера, 18:44
«Зенит» показал встречу Виллаш-Боаша с Семаком и Тимощуком
09 февраля ФотоВидео
Виллаш-Боаш посетил тренировку «Зенита» и пообщался с Дзюбой
09 февраля
Официально«Динамо» объявило соперников на третьем тренировочном сборе
08 февраля
Сортировать
Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 08:14
Перед такими матчами лучше не зарекаться.
ABir
ABir
сегодня в 05:57
Хороший спарринг - лучшая тренировка для футболистов
mihaluch
mihaluch
сегодня в 03:49
Динамо набирает форму.
Cat01
Cat01
вчера в 23:19
Это всё прикидки
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 23:18
Да да!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100