Шварц: «Игру против „Сочи“ футболисты „Динамо“ провели очень организованно»

Главный тренер «Динамо» поделился мыслями о контрольном матче с «Сочи» (2:1) на сборах в Турции.

Сейчас для нас не особо важно, что «Сочи» выступает с нами в одной лиге. Для нас важно другое — возможность сыграть против хорошей команды и провести качественный контрольный матч. Сегодня была очень интенсивная игра, и мы рады, что у нас получилось провести встречу с такой командой, как «Сочи».

Первый гол нашей команды забил молодой футболист, а второй — один из самых опытных. Это показывает философию «Динамо» в действии — связь опыта и молодости. Если взять сегодняшние голы, то так и получилось. Первый гол забил молодой Сулаквелидзе, а второй — опытный Смолов. Если брать всю команду, то первые 60-65 минут мы очень хорошо выполняли многие вещи, а в концовке, когда подустали, стало немного сложнее. Но в целом мы провели эту игру очень организованно.

Доволен ли я сегодняшним днем с точки зрения игровых компонентов? Обе игры мы провели против очень хороших соперников. И в утренней, и в вечерней встрече мы правильно делали многие вещи. Мы рады, что провели два очень интенсивных матча, что у нас никто не получил травму, и что у всех была возможность получить 90 минут игровой практики.