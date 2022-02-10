Фернандес: «ЦСКА к матчу со „Спартаком“ будет готов функционально на 100%»

Защитник ЦСКА поделился мыслями о сборах команды перед возобновлением сезона после зимней паузы.

Я думаю, что результаты товарищеских матчей вторичны. Самое главное, чтобы мы хорошо тренировались и набирали кондиции. Нет смысла делать всё, чтобы выигрывать все встречи на сборах, а потом оказаться не готовыми к официальным матчам. Поэтому мы сейчас усиленно готовимся, тренируемся. Без сомнения, когда мы выходим на товарищеский матч, то выкладываемся полностью и показываем тот максимум, который есть на данный момент.

Расцениваем каждую игру, как очень серьёзное испытание. Понятно, что пока мы не готовы на 100 процентов. Задача в том, чтобы на каждой тренировке, в каждой товарищеской игре выложиться по максимуму, отработать всё, что запланировал тренерский штаб. Сейчас идёт подготовительный период, команда серьёзно работает. Мы прекрасно понимаем, насколько сложные матчи нас ожидают во второй части сезона.

Чувствую себя хорошо, но пока, как уже говорил, не на сто процентов. Сейчас у нас два выходных, потом вернёмся на третий сбор. И уже после него полностью наберём все кондиции. Не сомневаюсь: к первой официальной игре года со «Спартаком» команда выйдет на стопроцентный уровень функциональной готовности.