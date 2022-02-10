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Фернандес: «ЦСКА к матчу со „Спартаком“ будет готов функционально на 100%»

сегодня, 18:44

Защитник ЦСКА Марио Фернандес поделился мыслями о сборах команды перед возобновлением сезона после зимней паузы.

Я думаю, что результаты товарищеских матчей вторичны. Самое главное, чтобы мы хорошо тренировались и набирали кондиции. Нет смысла делать всё, чтобы выигрывать все встречи на сборах, а потом оказаться не готовыми к официальным матчам. Поэтому мы сейчас усиленно готовимся, тренируемся. Без сомнения, когда мы выходим на товарищеский матч, то выкладываемся полностью и показываем тот максимум, который есть на данный момент.

Расцениваем каждую игру, как очень серьёзное испытание. Понятно, что пока мы не готовы на 100 процентов. Задача в том, чтобы на каждой тренировке, в каждой товарищеской игре выложиться по максимуму, отработать всё, что запланировал тренерский штаб. Сейчас идёт подготовительный период, команда серьёзно работает. Мы прекрасно понимаем, насколько сложные матчи нас ожидают во второй части сезона.

Чувствую себя хорошо, но пока, как уже говорил, не на сто процентов. Сейчас у нас два выходных, потом вернёмся на третий сбор. И уже после него полностью наберём все кондиции. Не сомневаюсь: к первой официальной игре года со «Спартаком» команда выйдет на стопроцентный уровень функциональной готовности.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 20:32
К дерби думаю все подготовятся
Свeтозар
Свeтозар
сегодня в 19:23
Готовы будут обе команды
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 19:09
Твои слова Марио, да богу в уши )).
Будем посмотреть )).
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 19:03
Мы рады и желаем удачи!
Futurista
Futurista
сегодня в 19:00, ред.
Конь копытом бьет раньше времени)...

Сп62
Сп62
сегодня в 18:58
После этих слов Марио на поле можно не выходить. Присудить победу армейцам следует заочно, за явным преимуществом.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 18:56
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 18:48
    Нужна победа!
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