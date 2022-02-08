«Динамо» объявило соперников на третьем тренировочном сборе

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вчера, 22:12

Пресс-служба «Динамо» объявила соперников на третьем тренировочном сборе в Турции.

10 февраля в 11:00 московский клуб встретится с «Динамо» Тбилиси, 10 февраля в 17:00 сыграет против «Сочи», а 13 февраля в 17:00 проведёт матч против РФШ из Латвии.