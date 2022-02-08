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«Динамо» объявило соперников на третьем тренировочном сборе

вчера, 22:12

Пресс-служба «Динамо» объявила соперников на третьем тренировочном сборе в Турции.

10 февраля в 11:00 московский клуб встретится с «Динамо» Тбилиси, 10 февраля в 17:00 сыграет против «Сочи», а 13 февраля в 17:00 проведёт матч против РФШ из Латвии.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
вчера в 22:38
Что-то соперников слабых выбрали.
баск
баск
вчера в 22:27
Не дописали.
Там ещё 17-го числа стоял матч с таллиннской Левадией, но эстонцы отвалились
и вместо них будет Алания, начало 11-00.

Но и это не всё, матчей должно быть пять, ещё планировался Рубин, дата
и время уточняются
Cat01
Cat01
вчера в 22:16
Удачи победы
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