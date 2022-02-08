«Динамо» объявило соперников на третьем тренировочном сборе

Пресс-служба «Динамо» объявила соперников на третьем тренировочном сборе в Турции.
10 февраля в 11:00 московский клуб встретится с «Динамо» Тбилиси, 10 февраля в 17:00 сыграет против «Сочи», а 13 февраля в 17:00 проведёт матч против РФШ из Латвии.
Андрей Викторович всё решил: трансляции товарищеских матчей — снова на #ДинамоТВ 💥— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) February 8, 2022
Также эти встречи покажет Матч Премьер 🤝
На эту неделю запланировано 3 игры:
🔹 «Динамо» Тбилиси — 10 февраля в 11:00
🔹 «Сочи» — 10 февраля в 17:00
🔹 РФШ (Латвия) — 13 февраля в 17:00 pic.twitter.com/A5PQ6l7Qg4
Там ещё 17-го числа стоял матч с таллиннской Левадией, но эстонцы отвалились
и вместо них будет Алания, начало 11-00.
Но и это не всё, матчей должно быть пять, ещё планировался Рубин, дата
и время уточняются
Там ещё 17-го числа стоял матч с таллиннской Левадией, но эстонцы отвалились
и вместо них будет Алания, начало 11-00.
Но и это не всё, матчей должно быть пять, ещё планировался Рубин, дата
и время уточняются