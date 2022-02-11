Роднина: «Футбол в России не стал игрой, которую смотрят всей семьёй»

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина сравнила популярность футбола и фигурного катания в России.

Какой вид спорта наиболее популярен в России? У нас много людей смотрят фигурное катание, но не все занимаются этим видом спорта. В секции футбола больше людей, чем в других видах спорта.

Футбол больше смотрят, нежели фигурное катание? Я бы так не сказала. Фигурное катание смотрят больше людей, чем футбол в России.

Зрители фигурного катания – женщины, молодые, средние, мужчины, дети. А у футбола очень ограниченная аудитория.

Я знаю точно, что в России очень мало женщин, которые смотрят футбол. Футбол в России не стал игрой, которую смотрят всей семьей. Помню, я была на матче в Испании на «Барселоне» и вокруг меня было много и женщин, и девушек, и бабушек, и внуков. У нас не так, как в Испании. Мы не подняли интерес к этой игре в нашей стране. На художественной гимнастике, теннисе, фигурном катании можно увидеть семьи, а на футболе нет.