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Роднина: «Футбол в России не стал игрой, которую смотрят всей семьёй»

сегодня, 00:03

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина сравнила популярность футбола и фигурного катания в России.

Какой вид спорта наиболее популярен в России? У нас много людей смотрят фигурное катание, но не все занимаются этим видом спорта. В секции футбола больше людей, чем в других видах спорта.

Футбол больше смотрят, нежели фигурное катание? Я бы так не сказала. Фигурное катание смотрят больше людей, чем футбол в России.

Зрители фигурного катания – женщины, молодые, средние, мужчины, дети. А у футбола очень ограниченная аудитория.

Я знаю точно, что в России очень мало женщин, которые смотрят футбол. Футбол в России не стал игрой, которую смотрят всей семьей. Помню, я была на матче в Испании на «Барселоне» и вокруг меня было много и женщин, и девушек, и бабушек, и внуков. У нас не так, как в Испании. Мы не подняли интерес к этой игре в нашей стране. На художественной гимнастике, теннисе, фигурном катании можно увидеть семьи, а на футболе нет.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 11:10
Именно сравнивает . Я там написал что фигурное катание выступления бывают парными , как спортивные 🕺 💃 так и художественные танцы 🕺 💃, и ещё одиночные женские танцы 💃 . Отсюда, что и естественно приходят на них смотреть семьями 👪 по традиции идущей с самого детства. А в футболе таких вариантов нет, Именно из-за этого этого нет в футболе традиции посещения матчей всей семьёй.
cska1948
cska1948 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 09:40
"...И сравнивать эти виды спорта совсем не корректно, между прочим.,,"
______________
Роднина не сравнивает футбол с фигурным катанием, как виды спорта. Роднина также ни слова не сказала о качестве отечественного футбола и фигурного катания. Она говорит и правильно говорит, только о том, что футбол у нас в стране не является семейным видом спота для болельщиков. Что женщин и детей на фигурном катании, среди болельщиков, гораздо больше, чем на футболе.
ринат1982
ринат1982
сегодня в 09:29
ну куда она лезет? при чем тут семья и футбол вообше не понятно
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 09:09, ред.
Да. Жалко девочку. Стойкое ощущение, что ее подставили и сделали это "свои" же. Вспомни, какие разборки были между ТШТ и их недоброжелателями последние годы. На Чемпионате России в декабре(отбор на Олимпиаду) была кульминация этой войны.
Не поверю, что Валиева, которая на две, три, головы выше остальных принимала допинг, тем более, этот препарат не является стимулом для достижения результата. Я год назад с одним соккерчанином общался, что в ФК будут большие проблемы на крупных соревнованиях у нас. Говорил, что слишком много разборок, войнушок, зависти, злости, ненависти между школами ФК. Надо проводить внутреннее расследование с подключением ФСБ. Где, когда с кем Валиева общалась в декабре в Питере на чемпионате России.
Во внешние силы, как то не верю. Максимум, что они используют этот скандал, в очередной наезд на Россию.
А Роднина она такая Роднина. Не замечал у ней симпатий и раньше к ТШТ. Теперь переобувается на лету).
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:42
Хотел написать развёрнутый коммент на данной ветке...
Но не могу...
Надо срочно бежать смотреть фигурное катание...
112910415
112910415
сегодня в 08:18
депутат не в теме, как всегда
Евгений Быстров
Евгений Быстров
сегодня в 07:28
Если мозгов нет, лучше промолчать, можно сойти за умного. О чем говорят все эти депутатишки, страшно далекие от народа?
Gahi
Gahi
сегодня в 07:20
Для того чтобы ходили всей семьёй на футбольные матчи, для этого на стадионах должна быть семейная обстановка. И люди которые отвечают за все структуры на аренах, должны создавать условия и доброжелательное отношение, чтобы было желание ходить на эти игры. А самое главное тот футбол который показывают сейчас футболисты на поле, далеко до праздника болельщика, которых большое количество из всех видов спорта, продолжают болеть за своих в домашней обстановке. Удачи всем и болейте только футболом.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 06:36
Каждый своё нахваливает
ОПС
ОПС
сегодня в 06:16
Сама то поняла. что сказала.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 06:06
Не совсем права многоуважаемая олимпийская чемпионка, футбольная аудитория громадная нежели фигурного катания и вообще это два разных вида спорта.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 05:57
Каждому свое.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 05:51
Кому нравится попадья а кому попова дочка.
Bastardo
Bastardo
сегодня в 05:23
Я понимаю, когда говорят, что женщины редко смотрят футбол. Но откуда влруг взялась куча мужчин, которые смотрят фигурное катание? Бред
Впрочем, у меня мнение из народа, у неё из подлизывающегося бомонда
Баобаб
Баобаб
сегодня в 04:55
Чего америкосы в Думе делают?Футбол России обсуждают?
Boricku
Boricku
сегодня в 03:59
Руднину в вице премьеры надо, или в Фиорентину массажистом хоть
Boricku
Boricku
сегодня в 03:58
Стал ещё больше ненавидеть фкатание.
praporchik zadov
praporchik zadov
сегодня в 02:51
Она единороска....
Что здесь можно обсуждать?
kyxy
kyxy
сегодня в 02:30
Предоставьте Родниной рейтинги
4RT
4RT
сегодня в 02:07
Фигугное катание во времена СССР смотрели, сейчас нет.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:58
Фигурное катание точно всей семьёй не смотрят!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:57, ред.
Да и фигурное катание , кстати совсем не футбол ⚽️ !!!
И сравнивать эти виды спорта совсем не корректно, между прочим. В футболе играют мужчины между друг другом, и женские команды между собой, а в фигурном катании и пары мужчина и женщина, да и одиночные женщины. Так что как-то совсем не лепое сравнение товарищ депутат. А чтобы сделать этот вид спорта, я имею ввиду футбол, нужны координальные реформы и огромные вложения, чего кстати именно вы чиновники не хотите делать. Ведь всё развитие должно исходить именно с чиновничьего аппарата на законодательном уровне . А вы там уважаемая и заслуженная фигуристка и как бывший спортсмен как никто должны знать об этом. Советское время прошло когда государство за всё было в ответе и всё финансировало . А ныне времена изменились. И что-то нужно в корне менять. А с высокой трибуны рассказывать сказки вы все мастера и кого-то делать виноватыми . И кстати футбол самая популярная игра в мире 🌍 и самый массовый вид сорта . Так что обратите на это ваше пристальное внимание . А ведь это к тому же сотни тысяч здорового молодого поколения нашей с вами Родины , товарищ Роднина . Это дети которые хотят играть и приносить удовольствие не только себе но и своим родителям, окружающим , людям любящих футбол ⚽️ !!!
Как-то так на моё субъективное мнение. Всем Добра !!!
протон
протон ответ beefs (раскрыть)
сегодня в 00:50
В принципе такие как Роднина и делают так ,что бы футбол не был семейным видом спорта ,против id не только фанаты ,но и все люди не считающие себя стадом
протон
протон
сегодня в 00:50
Очень уважал Роднину за достижения в советском спорте. После ситуации с Валиевой уважение упало ниже плинтуса...
протон
протон ответ Cat01 (раскрыть)
сегодня в 00:50
ну да, на гимнастике, фигурном катании можно увидеть пару семей, а максимальная численность присутствующих будет не более 100 человек. мы о чем говорим и что сравниваем? !
протон
протон
сегодня в 00:44
Футбол может и не семейный праздник, зато депутатов презирают все, от мала до велика.
Cat01
Cat01
сегодня в 00:35
Может быть!!
Futurista
Futurista ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 00:34, ред.
Еще fanID всем и каждому...но это тоже в ту же кассу...чтобы безопасно семьями...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:30
Угу, заодно и у омоновцев работы прибавится) Только они болельщиков ЦСКА отколотили, размялись. А женщины и дети прям их профиль)
Futurista
Futurista ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 00:26, ред.
У них задача)...так 1 билет мужик купил себе и все...а если на всю семью купить билеты?)...
сумасшедшие деньги получаются...
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