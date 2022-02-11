Роднина: «Футбол в России не стал игрой, которую смотрят всей семьёй»

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина сравнила популярность футбола и фигурного катания в России.
Какой вид спорта наиболее популярен в России? У нас много людей смотрят фигурное катание, но не все занимаются этим видом спорта. В секции футбола больше людей, чем в других видах спорта.
Футбол больше смотрят, нежели фигурное катание? Я бы так не сказала. Фигурное катание смотрят больше людей, чем футбол в России.
Зрители фигурного катания – женщины, молодые, средние, мужчины, дети. А у футбола очень ограниченная аудитория.
Я знаю точно, что в России очень мало женщин, которые смотрят футбол. Футбол в России не стал игрой, которую смотрят всей семьей. Помню, я была на матче в Испании на «Барселоне» и вокруг меня было много и женщин, и девушек, и бабушек, и внуков. У нас не так, как в Испании. Мы не подняли интерес к этой игре в нашей стране. На художественной гимнастике, теннисе, фигурном катании можно увидеть семьи, а на футболе нет.
И сравнивать эти виды спорта совсем не корректно, между прочим. В футболе играют мужчины между друг другом, и женские команды между собой, а в фигурном катании и пары мужчина и женщина, да и одиночные женщины. Так что как-то совсем не лепое сравнение товарищ депутат. А чтобы сделать этот вид спорта, я имею ввиду футбол, нужны координальные реформы и огромные вложения, чего кстати именно вы чиновники не хотите делать. Ведь всё развитие должно исходить именно с чиновничьего аппарата на законодательном уровне . А вы там уважаемая и заслуженная фигуристка и как бывший спортсмен как никто должны знать об этом. Советское время прошло когда государство за всё было в ответе и всё финансировало . А ныне времена изменились. И что-то нужно в корне менять. А с высокой трибуны рассказывать сказки вы все мастера и кого-то делать виноватыми . И кстати футбол самая популярная игра в мире 🌍 и самый массовый вид сорта . Так что обратите на это ваше пристальное внимание . А ведь это к тому же сотни тысяч здорового молодого поколения нашей с вами Родины , товарищ Роднина . Это дети которые хотят играть и приносить удовольствие не только себе но и своим родителям, окружающим , людям любящих футбол ⚽️ !!!
Как-то так на моё субъективное мнение. Всем Добра !!!
И сравнивать эти виды спорта совсем не корректно, между прочим. В футболе играют мужчины между друг другом, и женские команды между собой, а в фигурном катании и пары мужчина и женщина, да и одиночные женщины. Так что как-то совсем не лепое сравнение товарищ депутат. А чтобы сделать этот вид спорта, я имею ввиду футбол, нужны координальные реформы и огромные вложения, чего кстати именно вы чиновники не хотите делать. Ведь всё развитие должно исходить именно с чиновничьего аппарата на законодательном уровне . А вы там уважаемая и заслуженная фигуристка и как бывший спортсмен как никто должны знать об этом. Советское время прошло когда государство за всё было в ответе и всё финансировало . А ныне времена изменились. И что-то нужно в корне менять. А с высокой трибуны рассказывать сказки вы все мастера и кого-то делать виноватыми . И кстати футбол самая популярная игра в мире 🌍 и самый массовый вид сорта . Так что обратите на это ваше пристальное внимание . А ведь это к тому же сотни тысяч здорового молодого поколения нашей с вами Родины , товарищ Роднина . Это дети которые хотят играть и приносить удовольствие не только себе но и своим родителям, окружающим , людям любящих футбол ⚽️ !!!
Как-то так на моё субъективное мнение. Всем Добра !!!