Ледяхов: «„Зениту“ будет сложно бодаться с „Бетисом“»

Бывший футболист сборной России поделился ожиданиями от матча плей-офф Лиги Европы между «Зенитом» и «Бетисом».

«Бетис» выглядит очень неплохо, они проводят сильный сезон. Правда, последний матч в чемпионате проиграли, и «Зенит» туда посылал своих ребят, которые просматривали соперника. «Бетис» сейчас находится в такой спортивной форме, что с ними будет сложно бодаться. А главный минус «Зенита» в том, что команда только подходит к чемпионату, кондиции не набрали. Но все-таки у Сергея Семака неплохой подбор футболистов, будем надеяться, что они смогут достойно выступить на данном этапе.

Прогноз на игру? Я всегда говорю, что перед началом матча шансы 50 на 50. Мы, россияне, будем надеться на положительный для нас результат.