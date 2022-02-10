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Ледяхов: «„Зениту“ будет сложно бодаться с „Бетисом“»

сегодня, 13:29
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис17.02.2022 в 20:45 Не начался

Бывший футболист сборной России Игорь Ледяхов поделился ожиданиями от матча плей-офф Лиги Европы между «Зенитом» и «Бетисом».

«Бетис» выглядит очень неплохо, они проводят сильный сезон. Правда, последний матч в чемпионате проиграли, и «Зенит» туда посылал своих ребят, которые просматривали соперника. «Бетис» сейчас находится в такой спортивной форме, что с ними будет сложно бодаться. А главный минус «Зенита» в том, что команда только подходит к чемпионату, кондиции не набрали. Но все-таки у Сергея Семака неплохой подбор футболистов, будем надеяться, что они смогут достойно выступить на данном этапе.

Прогноз на игру? Я всегда говорю, что перед началом матча шансы 50 на 50. Мы, россияне, будем надеться на положительный для нас результат.

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Все комментарии
izrafel
izrafel
сегодня в 16:13
Сложно это мягко сказано
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 16:12
С Бетисом всем будет трудно
ОПС
ОПС
сегодня в 15:51
И это точно.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 14:33
Когда у нас чемпионат проходил весна-осень ледяховы жаловались на то, что у них чемпионат в разгаре а у нас конец и мы уставшие, взяли и перешли на европейский формат и снова ледяховы ищут проблемы мол опять у них всё в разгаре а мы только подходим к чемпионату, хрен поймёт их, что им нужно для полного счастья, кроме денег разумеется.
Cat01
Cat01
сегодня в 14:21
Игра покажет кто лучше!!!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:14
Сложно - это мягко сказанно.
Сп62
Сп62
сегодня в 14:04
Поле ровное, мяч круглый. 50 на 50.
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
сегодня в 13:42
Игорь льстит Зениту, не просто сложно а невозможно. Вариант один если Бетис выставит дубль.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 13:32
Сложно. Но сдаваться до игры нельзя. Эх... боюсь, что Семак уже ищет будущие оправдания. Впрочем, надежда на проход есть.
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