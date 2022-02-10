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Радимов — о матче «Зенит» — «Бетис»: «Шансы 50 на 50»

сегодня, 10:13
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис17.02.2022 в 20:45 Не начался

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался о «Бетисе», который является соперником «Зенита» в плей-офф Лиги Европы.

Безусловно, «Бетис» — хорошая команда с сильными исполнителями. Плюс с «Вильярреалом» он играл на своём поле. Но соперник попался «Бетису» очень крепкий. Было видно, что команда Унаи Эмери грамотно перестраивается, не даёт хозяевам никакого пространства. Если «Зенит» сыграет так же дисциплинированно, шансы есть. Если кто-то где-то будет недобегать, то придётся очень сложно. Когда «Бетис» выходит вперёд, может снести любую команду. Знаю об этом, так как слежу за испанским чемпионатом. А вот будет что-то не получаться у «Бетиса» — может начаться истерика.

«Бетис» выше «Барселоны» и «Атлетико» в Примере? В конце чемпионата «Барса» будет выше. Вот увидите. Вообще, посчитайте, сколько матчей «Бетис» сыграл за последнее время, тем более фактически одним составом. Игроки устали — в конце матча с «Вильярреалом» у двух человек ноги сводило. Это показатель того, что футболистам «Бетиса» тяжело физически и психологически. А впереди опять игры на Кубок Испании и в Примере.

С другой стороны, «Зениту» сейчас не хватает игрового ритма. Вот и посмотрим, что хуже: выходить на поле каждые два-три дня или долго готовиться, не имея практики. Я бы, наверное, предпочёл играть, пусть даже в сложном графике. Но, надеюсь, «Зенит» сможет выдержать. По крайней мере, если бы я не посмотрел вживую матч «Бетиса», то сказал бы, что у нас минимум шансов. А теперь, думаю, 50 на 50. Если, опять же, «Зенит» сыграет грамотно и компактно, как это было во многих матчах.

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Все комментарии
CarcassBT
CarcassBT
сегодня в 19:26
Если питерцы дома обыграют испанцев 4:0, тогда да, станет 50 на 50😝
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 13:33
НЕ отдадим многогражданца Валеру на поругание супостату!!!
Doping87
Doping87
сегодня в 13:21
Шансы конечно есть, но их меньше чем у Бетиса.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 12:58
Скорее 75 на 25 в пользу Бетиса.
МапС
МапС
сегодня в 12:52
Сомневаюсь, что Радимов изучал теорию вероятностей, просто ляпнул от балды.
BreezeCOOL
BreezeCOOL
сегодня в 12:45
15 на 85
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 12:15
Соперник хорош,но пройти можно.
kasyak7
kasyak7
сегодня в 11:35
Откуда они такие данные берут.
Слишком высокого мнения о себе.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 11:26
Физруку с Зенитом нечего ловить. Бетис их разнесет
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:35
Скорее 40 на 60...
STVA 1
STVA 1 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 10:33
Буланову не в первой пургу нести
Futurista
Futurista
сегодня в 10:32
Будем обьективны...20 на 80...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 10:27, ред.
Оптимистичный расклад, боюсь реальность окажется гораздо хуже.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 10:19
Мне кажется у Бетиса немного побольше шансов. Хотя зениту желаю удачи.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:19, ред.
НАгородил столько,что стало понятно :Это уравнение ни с одним известным.
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