Умяров: «Не было момента прощания с Руем Виторией»

Полузащитник «Спартака» поделился мнением о бывшем главного тренере московского клуба .

Каким мне запомнился Витория? Сдержанным. Был достаточно тяжелый период, но нельзя забывать: он смог привести к результату по крайней мере в Лиге Европы. Понятно, что в чемпионате результаты — наболевшая проблема. Самое обидное, что не было момента прощания с Руем.

Командный ужин в Сочи? В Сочи мы не прощались, и завершающей речи Руй не произнес. Остался ли осадок? В любом случае да. Потом написал Витории, попрощался лично.