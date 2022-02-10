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Умяров: «Не было момента прощания с Руем Виторией»

сегодня, 15:44

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров поделился мнением о бывшем главного тренере московского клуба Руе Витории.

Каким мне запомнился Витория? Сдержанным. Был достаточно тяжелый период, но нельзя забывать: он смог привести к результату по крайней мере в Лиге Европы. Понятно, что в чемпионате результаты — наболевшая проблема. Самое обидное, что не было момента прощания с Руем.

Командный ужин в Сочи? В Сочи мы не прощались, и завершающей речи Руй не произнес. Остался ли осадок? В любом случае да. Потом написал Витории, попрощался лично.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 17:46
Рискуешь произнеся имя зарема.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 17:45
Сел в самолёт полетел в Португалию попрощался и вернулся, всё это можно сделать за один день, какие проблемы если уж так очень хочется.
berda2003
berda2003
сегодня в 17:20
он что на поминках был?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 17:15
Сомневаюсь, что кто-то узнает что-то новое. Федуна уже невозможно больше высмеять, он и так ходячий мем, да и насчет Заремы, она же его начала оскорблять сразу, как новость о его подписании пришла. Он знал, что Лёня - куколд и нытик, когда ехал, но деньги-то свои срубил. Да, возможно, нелепо, что его уволили после впервые успеха в Европе, но в среднем он на что-то такое и рассчитывал, когда ехал. Насчет же переписки Заремы, знаков зодиака и т.п. и так уже все известно. И что гендир "Спартака" своего слова не имеет, он и так там летом год назад дал десяток вью, где только Зарему пытался выгородить.
kasyak7
kasyak7
сегодня в 17:00
Ещё бы выгнали Руя взашей
Cat01
Cat01
сегодня в 16:59
Таков наш Спартак
particular
particular
сегодня в 16:49
Пригласили кое-как, отпустили как попало...
протон
протон
сегодня в 16:44
А какая должна была быть речь? «Половина из вас не должны играть в футбол вообще... Лучше вообще ничего не говорить, чем врать . Полкоманды, включая формальных лидеров, просто сливало тренера. О чём с ними говорить?
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 16:36
С Руем поступили по свинский, кто бы, что не говорил!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:33
Ну Спартак и есть Спартак...
Любoмир
Любoмир
сегодня в 16:28
В этом весь Спартак
mihaluch
mihaluch
сегодня в 16:06
Руй не попрощался но ушёл достойно.
makkie
makkie
сегодня в 15:57
Футболисты в какой-то степени тоже подставили Руя - в РПЛ результаты хуже-некуда. Возможно, Витория затаил обиду.
Обычно через некоторое время уволенные тренеры дают обширное интервью. Так что скоро многое узнаем - и про Зарему с Федуном, и про Попова, и про Ларссона...
Свeтозар
Свeтозар
сегодня в 15:48
Не по людски поступили с Руем
1 984
1 984
сегодня в 15:46
Бывает и так.
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