Фарке: «Сафонов — один из лучших вратарей Европы»

Главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке высоко отозвался о голкипере «быков» и сборной России Матвее Сафонове.
Я уже говорил, что не люблю перехваливать молодых футболистов. Никогда не скажу, что какой-то юноша в будущем станет топ-игроком, ведь это увеличивает давление публики. Я даже критикую молодежь чаще, чем взрослых футболистов, и юные игроки должны беспокоиться, если я их вообще не критикую, ха-ха!
Однако для Матвея я могу сделать исключение, потому что за время работы с ним я понял: он уверен в себе и адекватно воспринимает любую похвалу.
На мой взгляд, Сафонов — один из лучших вратарей Европы. Яркая личность, невероятный футболист. Я думаю, однажды Матвей станет голкипером мирового класса, у него для этого есть все данные.
Я счастлив, что у «Краснодара» есть настолько качественный вратарь. Его определенно ждет блистательная карьера. Рад, что работаю с ним.
Ранее появлялась информация, что подписать Сафонова хочет «Зенит».
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