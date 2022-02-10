Фарке: «Сафонов — один из лучших вратарей Европы»

Главный тренер «Краснодара» высоко отозвался о голкипере «быков» и сборной России .

Я уже говорил, что не люблю перехваливать молодых футболистов. Никогда не скажу, что какой-то юноша в будущем станет топ-игроком, ведь это увеличивает давление публики. Я даже критикую молодежь чаще, чем взрослых футболистов, и юные игроки должны беспокоиться, если я их вообще не критикую, ха-ха!

Однако для Матвея я могу сделать исключение, потому что за время работы с ним я понял: он уверен в себе и адекватно воспринимает любую похвалу.

На мой взгляд, Сафонов — один из лучших вратарей Европы. Яркая личность, невероятный футболист. Я думаю, однажды Матвей станет голкипером мирового класса, у него для этого есть все данные.

Я счастлив, что у «Краснодара» есть настолько качественный вратарь. Его определенно ждет блистательная карьера. Рад, что работаю с ним.