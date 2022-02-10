ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Фарке: «Сафонов — один из лучших вратарей Европы»

вчера, 23:03

Главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке высоко отозвался о голкипере «быков» и сборной России Матвее Сафонове.

Я уже говорил, что не люблю перехваливать молодых футболистов. Никогда не скажу, что какой-то юноша в будущем станет топ-игроком, ведь это увеличивает давление публики. Я даже критикую молодежь чаще, чем взрослых футболистов, и юные игроки должны беспокоиться, если я их вообще не критикую, ха-ха!

Однако для Матвея я могу сделать исключение, потому что за время работы с ним я понял: он уверен в себе и адекватно воспринимает любую похвалу.

На мой взгляд, Сафонов — один из лучших вратарей Европы. Яркая личность, невероятный футболист. Я думаю, однажды Матвей станет голкипером мирового класса, у него для этого есть все данные.

Я счастлив, что у «Краснодара» есть настолько качественный вратарь. Его определенно ждет блистательная карьера. Рад, что работаю с ним.

Ранее появлялась информация, что подписать Сафонова хочет «Зенит».

Все новости
Баженов: «Хотелось бы, чтобы Бакаев остался в „Спартаке“»
Сегодня, 13:17
Федотов — об игре с «Динамо»: «Команда находится на правильном пути»
Сегодня, 11:26
Нобоа: «Для „Сочи“ возможно попасть в Лигу чемпионов»
Сегодня, 11:13
Роднина: «Футбол в России не стал игрой, которую смотрят всей семьёй»
Сегодня, 00:03
Умяров: «Не было момента прощания с Руем Виторией»
Вчера, 15:44
Ледяхов: «„Зениту“ будет сложно бодаться с „Бетисом“»
Вчера, 13:29
Сортировать
Все комментарии
Alhunah
Alhunah ответ Vik_ont25 (раскрыть)
сегодня в 14:35
Нет ошибки не было, именно заташит, а вообще форум по русскому в другом месте
Vik_ont25
Vik_ont25 ответ Alhunah (раскрыть)
сегодня в 13:19
Уважаемый, Вы в своём комментарии допустили ошибку. Не затащит а вытащит.
CrumblesFromSevilla
CrumblesFromSevilla
сегодня в 12:53
Да насмотрелись уже на Евро на этого "одного из лучших". Такого мусора в каждой подворотне пачками.
valt134
valt134 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 11:38
    Dirty_Harry
    Dirty_Harry
    сегодня в 10:31
    Главное не погубить карьеру переходом в Звенит
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 09:04
    Через 2-е недели у парня День рождения.....
    Подарок уже готов...
    112910415
    112910415
    сегодня в 08:41
    надолго ли вратарь в Краснодаре ?
    Alhunah
    Alhunah
    сегодня в 08:07
    Ну вот и посмотрим на него против польши как он затащит
    Garrincha58
    Garrincha58
    сегодня в 07:53
    зачем нести несусветную чушь он в РПЛ даже не лучший и никогда не станет
    jz2cjvq9vvku
    jz2cjvq9vvku
    сегодня в 06:44
    Не надо выдавать желаемое за действительное
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 06:41
    Уже перехвалил вратаря
    Бубнин
    Бубнин
    сегодня в 02:53
    Лучше - только Месси.
    kyxy
    kyxy
    сегодня в 02:22
    Главное не повторить путь Акинфеева и уехать в Европу. Игорь испугался и не полностью реализовал свой потенциал застряв в болоте рпл
    a3r3v3
    a3r3v3
    сегодня в 02:18
    Нормальный вратарь и пока не более того
    ВАЙПЕР
    ВАЙПЕР
    сегодня в 00:51
    В том, что он действительно хороший вратарь для своего возраста нет сомнений. Главное чтобы захотел расти дальше, если переход - то в Европу
    sv_1969
    sv_1969
    сегодня в 00:06
    Главное не перехвалить
    KTS22
    KTS22
    сегодня в 00:01
    Зенит купит
    ИГРОЧИШКА
    ИГРОЧИШКА
    вчера в 23:52, ред.
    Где то смеётся Игорян
    stanichnik
    stanichnik
    вчера в 23:48
    Плохих вратарей не включают в состав сборной страны
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 23:37
    Бери выше :Мира! Нет-Галактики!!!
    Верг
    Верг
    вчера в 23:36
    че уж принижать - лучший в галактике
    drug01
    drug01
    вчера в 23:18
    Зачем хвалить
    h_a_k_k_e_r
    h_a_k_k_e_r
    вчера в 23:10
    Отчасти согласен. Но вот стабильность у него только в последнее время появилась. Если продолжит также играть, то будет однозначно одним из лучши Европы, если не лучшим.
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 23:09
    Без всякого лучший в России.
    SHMEL
    SHMEL
    вчера в 23:06
    Пока рановато об этом говорить.
    beefs
    beefs
    вчера в 23:06
    ну смотри не перехвали, дядя...
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100