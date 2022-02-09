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Дмитрий Черышев рассказал, как «Зенит» может обыграть «Бетис»

вчера, 22:05
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис17.02.2022 в 20:45 Не начался

Бывший футболист сборной России Дмитрий Черышев поделился мнением о предстоящем матче плей-офф Лиги Европы между «Зенитом» и «Бетисом».

«Бетис» действительно показывает сейчас очень интересную игру. Но это не значит, что они легко обыграют наш «Зенит». Это не так. «Зенит» — хорошо укомплектованная команда, с сильными исполнителями, нацеленная на атаку. Думаю, на выезде они будут играть с «Бетисом» на контратаках — именно дома испанцы показывают более яркий футбол, плюс болельщики сразу погонят их вперед. Если не будут садиться глубоко в оборону и смогут встречать соперников в центре поля, а впереди проявят себя быстрые и техничные игроки, которые есть у Сережи Семака, мы обыграем «Бетис». Хотя будет очень сложно.

У «Бетиса» чемпионат в разгаре, а «Зенит» играет товарищеские матчи? Это скажется очень сильно. Команда Семака сейчас находится в предсезонном состоянии, а «Бетис» — на очень высоком уровне как физической, так и психологической готовности. В физической подготовке соперников будет колоссальная разница. Поэтому «Бетис» первым делом постарается взять под контроль мяч. И вопрос в том, как питерские ребята выдержат этот ритм все 90 минут. Но у Сергея хороший тренерский штаб, они правильно подготовят команду к первому матчу, а дальше посмотрим.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:20, ред.
Дмитрий Черышев рассказал, как «Зенит» может обыграть «Бетис» .
Очень даже всё может конечно же случится. Но скорее всего уж точно не в этот раз и уж точно не на поле Бетиса . Уж больно огромная разница между состояниями и качеством команд на данный момент времени. О чём кстати и сам Черышев говорит. Бетис с первых минут просто задавит наш Зенит который даже не успеет опомнится и как говорится не войти в игру. Наши команды психологически не готовы бывают играть против такого футбола не говоря уже о стадионе который будет давить на гостей и гнать свою команду вперёд. А тактика Семака всем известна в таких матчах , взади троллейбус 🚎 🚎 🚎 питерского депо , а впереди бей беги 🏃‍♂️ и уж сам придумай там что нибудь по ситуации. Получится хорошо , не получится, ну и ничего страшного, а что тут поделаешь. Это не российский чемпионат, надо стратегии какие-то знать и преминять , а гений Семака не расположен к мудрым решениям . Есть состав из действительно добротных игроков , но как из этого всего выстраивать добротную команду , тут у Семака возникают проблемы. Ведь сколько уже сезонов подряд играет в еврокубках Зенит под руководством Семака, и всё равно из раза в раз один и тот же итог , никакой . Незнаю что ещё нужно сделать Семаку чтобы наконец-то руководством клуба были сделаны правильные выводы и в команде с такими возможностями 💰 и составом появился достойный тренерский штаб. Пора уже перестать позориться на европейских аренах. Как-то так на моё субъективное мнение. Ну я в любом случае конечно же буду болеть за Зенит и пожелаю ему только Удачи !!!
Всем Добра !!!
568w78nvmp7x
568w78nvmp7x
сегодня в 01:19
да у нас как всегда...5 защитников,1 удар в створ за всю игру ну и пару ошибок топзащитника Ловрена. У меня вот вопрос,почему Европа играет почти всю зиму..а наши пешеходы отдыхают??
dzvinka
dzvinka
вчера в 23:30, ред.
у Сэрожи хорошие игроки, у Сэрожи хороший тренерский штаб, да и сам Сэрожа очень сильно хорошо - так что справятся, даже не сомневаюсь))
санек002
санек002 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 23:10
БИКЕИЧ ЭТО СИЛА!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 23:00
Создаёт видимость знатока испанского футбола.
kust07
kust07
вчера в 22:48
Семак порой ставит странную тактику,какая бы команда не была сильная или слабая. К тому же денег не хватает.
Да ещё и вратаря нет. Отмазки у Семака уже есть.
Comentarios
Comentarios
вчера в 22:48
Вильяреал недавно обыграл Бетис, но там есть как сказал Дзюба "тренеришка".. который ЛЕ 4ре раза выигрывал. А что выиграл Семак..
Василий Ефимов
Василий Ефимов
вчера в 22:39
увы с Семаком вряд ли. Да и вратарская линия не айс(((
Cat01
Cat01
вчера в 22:37
Ох эти разговоры....
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 22:28
Марсиане прилетят и им помогут
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 22:22, ред.
Чтобы обыграть Бетис, для этого надо быть Бердыевым!
Вот пусть Богданыч послушает для начала совета от "грозы испанских" клубов, как называли КББ в пору работы в Рубине. Думаю Бекиевичу есть чем поделиться со своими мыслями. По любому смотрит испанский чемп и видит сильные, и слабые стороны соперника, не упуская мелочей, как и Зенита. Хотя в принципе Богданыч, возможно, уже поднял телефон и пожелал КББ здоровья, а тот взаимно удачи в матче с Бетисом).
Futurista
Futurista
вчера в 22:20, ред.
Страшно за Зенит...может накрыться шляпой Боярского...
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:20
Это он пошутил
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:09
Бетис им не обыграть,ничья за счастье будет!
beefs
beefs
вчера в 22:08
Очень оптимистично, посмотрим что будет на самом деле...
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