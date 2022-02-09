Дмитрий Черышев рассказал, как «Зенит» может обыграть «Бетис» .

Бывший футболист сборной России поделился мнением о предстоящем матче плей-офф Лиги Европы между «Зенитом» и «Бетисом».

«Бетис» действительно показывает сейчас очень интересную игру. Но это не значит, что они легко обыграют наш «Зенит». Это не так. «Зенит» — хорошо укомплектованная команда, с сильными исполнителями, нацеленная на атаку. Думаю, на выезде они будут играть с «Бетисом» на контратаках — именно дома испанцы показывают более яркий футбол, плюс болельщики сразу погонят их вперед. Если не будут садиться глубоко в оборону и смогут встречать соперников в центре поля, а впереди проявят себя быстрые и техничные игроки, которые есть у Сережи Семака, мы обыграем «Бетис». Хотя будет очень сложно.

У «Бетиса» чемпионат в разгаре, а «Зенит» играет товарищеские матчи? Это скажется очень сильно. Команда Семака сейчас находится в предсезонном состоянии, а «Бетис» — на очень высоком уровне как физической, так и психологической готовности. В физической подготовке соперников будет колоссальная разница. Поэтому «Бетис» первым делом постарается взять под контроль мяч. И вопрос в том, как питерские ребята выдержат этот ритм все 90 минут. Но у Сергея хороший тренерский штаб, они правильно подготовят команду к первому матчу, а дальше посмотрим.