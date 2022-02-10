Дивеев: «Россия спокойно могла выходить из группы на Евро-2020»

Защитник ЦСКА прокомментировал результат сборной России на Евро-2020. Национальная команда не смогла выйти из группы.

Считаю, что спокойно могли выходить из группы, но не получилось. С датчанами могли не пропускать первый гол, когда нам с 30 метров ударили в «девятку». Думаю, все по-другому бы сложилось.