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Дивеев: «Россия спокойно могла выходить из группы на Евро-2020»

сегодня, 11:28

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал результат сборной России на Евро-2020. Национальная команда не смогла выйти из группы.

Считаю, что спокойно могли выходить из группы, но не получилось. С датчанами могли не пропускать первый гол, когда нам с 30 метров ударили в «девятку». Думаю, все по-другому бы сложилось.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 16:21
Да уж, бабка тоже хотела !)
particular
particular
сегодня в 16:17
Считаю... Думаю...
Не верные расчёты, не правильные мысли...
Оптимистично, но несуразно...
galem72
galem72
сегодня в 14:50
Вот именно поэтому сборка и не вышла, что "спокойно могла".

Гений-дивеев сидел уже молча в ожидании запроса от Наполи. ))
Сп62
Сп62
сегодня в 14:14
Парень далеко пойдёт.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 12:16
Как всегда могли выходить и как обычно 79а.сь!
4RT
4RT
сегодня в 12:05
Очередной .....бол
hyjt5ycjxan3
hyjt5ycjxan3
сегодня в 12:03
Что это он разговорился.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 12:02
Всё по закону.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 11:57
Не вышли значить не могли
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 11:55
С составом сформированном из паспортистов тепличного РПЛ и усатым полевым командиром, возомнившем себя суперзвездой, против Бельгии и Дании шансы были нулевые.
Cat01
Cat01
сегодня в 11:54
Что болтать... Могла!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 11:53
Рассуждения не мужчины и даже не юноши, а юнца, закончившего пять классов семинарии. "Могли...могли", читать противно.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 11:49
Очевидно Игорь стал сдавать на поле физически раз его потянуло не ногами работать а языком. Ничего умного не сказал, просто посмешил народ.)).
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 11:37, ред.
Как для ЦСКА,так и для сборной,один пропущенный мяч чаще всего становится приговором.То на последней секунде со ста метров гады забьют,то рикошет,то понос,то золотуха...И на сборах 2022 года вторые таймы ЦСКА очень характерны.Иногда везёт.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 11:36, ред.
Я думал Игорёк по умнее
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 11:34
Пустые разговоры. Не вышли-значит не смогли.
kust07
kust07
сегодня в 11:33
Не понимаю таких разговоров,могли ,но не смогли..
Не вышли-значит не смогли не под силу вам.
beefs
beefs
сегодня в 11:31
что же вы такие слабаки, один гол и все, а где же русский характер...
phantom-k
phantom-k
сегодня в 11:30
Это тот самый которого Лукаку ничем не удивил? Мне кажется парню ЧСВ стоит приземлить.
shlomo
shlomo
сегодня в 11:28
Ну ну...могли но не Шмогли
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 11:28
Могла но не смогла!
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