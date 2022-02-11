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«Ювентус» обыграл «Сассуоло» и прошёл в полуфинал Кубка Италии

сегодня, 00:58
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)2 : 1Логотип футбольный клуб СассуолоСассуолоМатч завершен

В четвертьфинале Кубка Италии туринский «Ювентус» дома обыграл «Сассуоло» (2:1).

Счёт в матче на 3-й минуте открыл нападающий «Юве» Пауло Дибала. Установил равенство на табло на 24-й минуте Хамед Траоре из «Сассуоло». На 88-й минуте после удара форварда туринцев Душана Влаховича от ноги защитника «Сассуоло» Руана мяч влетел в ворота. Итоговый результат – 2:1. Туринцы отправляются в полуфинал турнира.

В ½ финала Кубка Италии «Ювентус» сыграет с «Фиорентиной».

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Все комментарии
kasyak7
kasyak7
сегодня в 13:08
Сассуоло немного не повезло
Cat01
Cat01
сегодня в 09:09
Скоро уже финал
112910415
112910415
сегодня в 08:50
Влахович тащит и будет тащить !
но при таком качестве командной игры, против сильного соперника не спасёт и он !
h8you
h8you ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 08:39
вы какой матч смотрели?если бы не вратарь сассуоло Ювентус бы 5 забил не говоря уже про штангу маккени
SHMEL
SHMEL
сегодня в 07:47
Влахович отрабатывает вложенныденьги. Дальше туринцы обыграют фиалок и в финал.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 07:45
    sv_1969
    sv_1969
    сегодня в 06:45
    Победа и в Африке победа
    нечитайло
    нечитайло
    сегодня в 05:54
    Ну значит кубок актуален
    ballak144
    ballak144
    сегодня в 04:18
    матч не смотрел, смотрел нарезки, когда этого бездаря с тренерского поста выкинут?
    УЕСКА
    УЕСКА
    сегодня в 03:31
    С победой Ювентус! Влахович против своего бывшего клуба в полуфинале сыграет. Будет интересно.
    rams
    rams ответ Loko57 (раскрыть)
    сегодня в 03:16
    В каком еще финале
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    сегодня в 02:06
      Ironigor
      Ironigor
      сегодня в 02:05
      «Ювентус» обыгрывает «Сассуоло» и проходит в полуфинал Кубка Италии .
      И это называется обыграл ??? Обыграл Сассуоло нелепый рекошет !!! А на поле даже было не понять кто у кого в гостях играл . Такое ощущение складывалось что Ювентус приехал в гости как минимум к Интеру , как нибудь сыграть в ничью . До сих пор непонимаю зачем руководство клуба во главе с Аньелли решился на этот шаг пригласив на пост главного тренера Аллегри. Разве можно было так играть на своём родном стадионе при своих болельщиках , ещё и на кубок страны , когда для тебе чемпионство и не гразит , не обречён борьбой за скудетто. Позорная тактика Аллегри, когда вся команда прижимается в своей штрафной играя против середняка и думает постоянно об обороне, и это команда которая является самой титулованной в Италии, не буду перечислять все заслуги . Пока сам Аньелли не поймёт свою ошибку и не уберёт из команды друга семьи Аньелли, кем является главный тренер Массимилиано Аллегри, никаких достижений, а тем более скудетто Юве не видать. С такой древней тактикой которой когда-то пользовался Аллегри и она приносила дивиденды, сейчас никто ничего не добьётся. Против Юве играют в лёгкую, что и доказывает сегодняшний матч, да и предыдущие тоже . Тренеры соперников уже очень хорошо знают что может и как будет играть Аллегри и готовы к противодействию . А когда выигрывает Юве, так это только благодаря качественному подбору игроков в команде, но не как ни за счёт тренерской мысли и гения Аллегри . Сначала Аллегри потребовал чтобы из команды ушёл Роналдо, он видите ли мешал построению его тактики , не подходил к его схемам , вообщем не вписывался в его философию игры . Теперь Дибала уже не хочет играть в тот футбол который навязывает Аллегри, даже слухи идут что он якобы уже хочет уйти из Юве, именно из-за такой тактики Аллегри, при которой он не может раскрыть все свои лучшие качества и играть как говорится в удовольствие. Незнаю как долго это будет ещё продолжаться, но ничего хорошего из этого точно не получится. Как-то так, это моё чисто субъективное мнение. Всем Добра !!!
      95-shishani-95
      95-shishani-95
      сегодня в 01:30
      С победой Ювентуса и болельщиков.
      Loko57
      Loko57
      сегодня в 01:17
      А в финале Интер расставит все точки над И!
      Муслим90
      Муслим90
      сегодня в 01:05
      С фиалками будет заруба)) Всех Ювентини с победой
      BIANCONERI27
      BIANCONERI27
      сегодня в 01:05
      Второй тайм отличный,Ювентийский,все были нацелены на победу,не хватает в центре режиссера и фланги надо укреплять,поставить бы Трента и Роберсона по краям,Влаха 40 голов забил бы.
      старина
      старина
      сегодня в 00:59
      Влахович конечно выгодное вложение для туринцев
      протон
      протон
      сегодня в 00:59, ред.
      Второй тайм вышел неплохой, но команде надо сыгрываться и учиться не суетиться в атаке.
      Юве конечно божественно выходит из обороны в атаку. Вратарь пас защитнику, защитник в никуда, все в оборону. Работа тренера божественна
      Класс с середняком показали хороший парни! Первый тайм провалили часть правда, ну да ладно) FJ!
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