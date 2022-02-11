«Ювентус» обыграл «Сассуоло» и прошёл в полуфинал Кубка Италии

В четвертьфинале Кубка Италии туринский «Ювентус» дома обыграл «Сассуоло» (2:1).
Счёт в матче на 3-й минуте открыл нападающий «Юве» Пауло Дибала. Установил равенство на табло на 24-й минуте Хамед Траоре из «Сассуоло». На 88-й минуте после удара форварда туринцев Душана Влаховича от ноги защитника «Сассуоло» Руана мяч влетел в ворота. Итоговый результат – 2:1. Туринцы отправляются в полуфинал турнира.
В ½ финала Кубка Италии «Ювентус» сыграет с «Фиорентиной».
но при таком качестве командной игры, против сильного соперника не спасёт и он !
но при таком качестве командной игры, против сильного соперника не спасёт и он !
И это называется обыграл ??? Обыграл Сассуоло нелепый рекошет !!! А на поле даже было не понять кто у кого в гостях играл . Такое ощущение складывалось что Ювентус приехал в гости как минимум к Интеру , как нибудь сыграть в ничью . До сих пор непонимаю зачем руководство клуба во главе с Аньелли решился на этот шаг пригласив на пост главного тренера Аллегри. Разве можно было так играть на своём родном стадионе при своих болельщиках , ещё и на кубок страны , когда для тебе чемпионство и не гразит , не обречён борьбой за скудетто. Позорная тактика Аллегри, когда вся команда прижимается в своей штрафной играя против середняка и думает постоянно об обороне, и это команда которая является самой титулованной в Италии, не буду перечислять все заслуги . Пока сам Аньелли не поймёт свою ошибку и не уберёт из команды друга семьи Аньелли, кем является главный тренер Массимилиано Аллегри, никаких достижений, а тем более скудетто Юве не видать. С такой древней тактикой которой когда-то пользовался Аллегри и она приносила дивиденды, сейчас никто ничего не добьётся. Против Юве играют в лёгкую, что и доказывает сегодняшний матч, да и предыдущие тоже . Тренеры соперников уже очень хорошо знают что может и как будет играть Аллегри и готовы к противодействию . А когда выигрывает Юве, так это только благодаря качественному подбору игроков в команде, но не как ни за счёт тренерской мысли и гения Аллегри . Сначала Аллегри потребовал чтобы из команды ушёл Роналдо, он видите ли мешал построению его тактики , не подходил к его схемам , вообщем не вписывался в его философию игры . Теперь Дибала уже не хочет играть в тот футбол который навязывает Аллегри, даже слухи идут что он якобы уже хочет уйти из Юве, именно из-за такой тактики Аллегри, при которой он не может раскрыть все свои лучшие качества и играть как говорится в удовольствие. Незнаю как долго это будет ещё продолжаться, но ничего хорошего из этого точно не получится. Как-то так, это моё чисто субъективное мнение. Всем Добра !!!
И это называется обыграл ??? Обыграл Сассуоло нелепый рекошет !!! А на поле даже было не понять кто у кого в гостях играл . Такое ощущение складывалось что Ювентус приехал в гости как минимум к Интеру , как нибудь сыграть в ничью . До сих пор непонимаю зачем руководство клуба во главе с Аньелли решился на этот шаг пригласив на пост главного тренера Аллегри. Разве можно было так играть на своём родном стадионе при своих болельщиках , ещё и на кубок страны , когда для тебе чемпионство и не гразит , не обречён борьбой за скудетто. Позорная тактика Аллегри, когда вся команда прижимается в своей штрафной играя против середняка и думает постоянно об обороне, и это команда которая является самой титулованной в Италии, не буду перечислять все заслуги . Пока сам Аньелли не поймёт свою ошибку и не уберёт из команды друга семьи Аньелли, кем является главный тренер Массимилиано Аллегри, никаких достижений, а тем более скудетто Юве не видать. С такой древней тактикой которой когда-то пользовался Аллегри и она приносила дивиденды, сейчас никто ничего не добьётся. Против Юве играют в лёгкую, что и доказывает сегодняшний матч, да и предыдущие тоже . Тренеры соперников уже очень хорошо знают что может и как будет играть Аллегри и готовы к противодействию . А когда выигрывает Юве, так это только благодаря качественному подбору игроков в команде, но не как ни за счёт тренерской мысли и гения Аллегри . Сначала Аллегри потребовал чтобы из команды ушёл Роналдо, он видите ли мешал построению его тактики , не подходил к его схемам , вообщем не вписывался в его философию игры . Теперь Дибала уже не хочет играть в тот футбол который навязывает Аллегри, даже слухи идут что он якобы уже хочет уйти из Юве, именно из-за такой тактики Аллегри, при которой он не может раскрыть все свои лучшие качества и играть как говорится в удовольствие. Незнаю как долго это будет ещё продолжаться, но ничего хорошего из этого точно не получится. Как-то так, это моё чисто субъективное мнение. Всем Добра !!!
Юве конечно божественно выходит из обороны в атаку. Вратарь пас защитнику, защитник в никуда, все в оборону. Работа тренера божественна
Класс с середняком показали хороший парни! Первый тайм провалили часть правда, ну да ладно) FJ!
Юве конечно божественно выходит из обороны в атаку. Вратарь пас защитнику, защитник в никуда, все в оборону. Работа тренера божественна
Класс с середняком показали хороший парни! Первый тайм провалили часть правда, ну да ладно) FJ!