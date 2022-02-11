«Ювентус» обыграл «Сассуоло» и прошёл в полуфинал Кубка Италии

1644530290

сегодня, 00:58

В четвертьфинале Кубка Италии туринский «Ювентус» дома обыграл «Сассуоло» (2:1).

Счёт в матче на 3-й минуте открыл нападающий «Юве» Пауло Дибала. Установил равенство на табло на 24-й минуте Хамед Траоре из «Сассуоло». На 88-й минуте после удара форварда туринцев Душана Влаховича от ноги защитника «Сассуоло» Руана мяч влетел в ворота. Итоговый результат – 2:1. Туринцы отправляются в полуфинал турнира.

В ½ финала Кубка Италии «Ювентус» сыграет с «Фиорентиной».