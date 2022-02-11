«Арсенал» в гостях обыграл «Вулверхэмптон» в матче АПЛ

В рамках 24-го тура АПЛ лондонский «Арсенал» в гостях обыграл «Вулверхэмптон» (1:0).
Единственный гол в этом поединке забил защитник «канониров» Габриэль. Точным ударом ему удалось отличиться на 25-й минуте.
На 69-й минуте игры нападающий «Арсенала» Габриэл Мартинелли был удалён с поля.
«Арсенал» с 39 очками идёт на 6-м месте в турнирной таблице АПЛ, «Вулверхэмптон» (34 балла) располагается на 8-й позиции.
Вот почему говорят "Лондон красный"))
Мартинелли премия за самую тупую красную сезона как минимум обеспечена.
Ну а по игре "Арсенал" 70 минут держался неплохо, закроем глаза на 20 минут отбоя, повезло, конечно, что волки не сравняли.
Нападающий нужен срочно, Ляка там пока в штрафной разворачивается, у него 10 раз выбьют) Но Эду уже все провалил, взамен Обамы никого... Теперь полсезона почти без напа играть, бездарь Эду в своем репертуаре.
Вот почему говорят "Лондон красный"))
Мартинелли премия за самую тупую красную сезона как минимум обеспечена.
Ну а по игре "Арсенал" 70 минут держался неплохо, закроем глаза на 20 минут отбоя, повезло, конечно, что волки не сравняли.
Нападающий нужен срочно, Ляка там пока в штрафной разворачивается, у него 10 раз выбьют) Но Эду уже все провалил, взамен Обамы никого... Теперь полсезона почти без напа играть, бездарь Эду в своем репертуаре.