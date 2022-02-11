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«Арсенал» в гостях обыграл «Вулверхэмптон» в матче АПЛ

сегодня, 00:39
ВулверхэмптонЛоготип футбольный клуб Вулверхэмптон0 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

В рамках 24-го тура АПЛ лондонский «Арсенал» в гостях обыграл «Вулверхэмптон» (1:0).

Единственный гол в этом поединке забил защитник «канониров» Габриэль. Точным ударом ему удалось отличиться на 25-й минуте.

На 69-й минуте игры нападающий «Арсенала» Габриэл Мартинелли был удалён с поля.

«Арсенал» с 39 очками идёт на 6-м месте в турнирной таблице АПЛ, «Вулверхэмптон» (34 балла) располагается на 8-й позиции.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:45
Арсенал приподнимется в таблице, это неизбежно
Gahi
Gahi
сегодня в 08:33
Нужно продолжать играть и побеждать, а также ответственно подходить к каждому матчу футболистам, чтобы избегать удаления во время игры. Удачи
1 984
1 984
сегодня в 07:45
Канониров с победой.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:16
Ну наконец-то...
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:30
Что это с Вулверхэмптоном?
dzvinka
dzvinka ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 00:53
а что там за удаление?! виже две желтые подряд, надо посмотреть))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 00:46
12-я красная карточка за время Артеты, это на 5 больше любой другой команды и первое место с отрывом за все время АПЛ, абсолютно самая грубая команда лиги.

Вот почему говорят "Лондон красный"))

Мартинелли премия за самую тупую красную сезона как минимум обеспечена.

Ну а по игре "Арсенал" 70 минут держался неплохо, закроем глаза на 20 минут отбоя, повезло, конечно, что волки не сравняли.

Нападающий нужен срочно, Ляка там пока в штрафной разворачивается, у него 10 раз выбьют) Но Эду уже все провалил, взамен Обамы никого... Теперь полсезона почти без напа играть, бездарь Эду в своем репертуаре.
Тристан
Тристан
сегодня в 00:42
Мда..нам крупно подфартило, что Адама Траоре зимой в Барсу ушел, такой разобранный Арсенал влетел бы однозначно. Мартинелли боюсь к лету ментально подпортится в отсутствие конкуренции, зря зимой никого не приобрели в атаку, конкуренция нужна.
протон
протон
сегодня в 00:42
С победой Арсенал.
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