«Арсенал» в гостях обыграл «Вулверхэмптон» в матче АПЛ

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сегодня, 00:39

В рамках 24-го тура АПЛ лондонский «Арсенал» в гостях обыграл «Вулверхэмптон» (1:0).

Единственный гол в этом поединке забил защитник «канониров» Габриэль. Точным ударом ему удалось отличиться на 25-й минуте.

На 69-й минуте игры нападающий «Арсенала» Габриэл Мартинелли был удалён с поля.