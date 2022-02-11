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Кокорин получает в «фиалках» столько же, как и новичок из «Базеля» Кабрал

сегодня, 10:31

23-летний бразильский форвард Артур Кабрал, подписавший контракт с «Фиорентиной», получает в команде 1,8 млн евро в год.

Примечательно, что лучший снайпер «Базеля» будет получать в «фиалках» столько же, сколько и Александр Кокорин. В контракте россиянина также прописана зарплата 1,8 млн евро в год.

В прошедшем розыгрыше чемпионата Швейцарии Артур Кабрал стал лучшим бомбардиром «Базеля», забив 18 мячей. В текущем сезоне форвард провёл 18 матчей и забил 14 голов в чемпионате Швейцарии, после чего переехал в Италию.

Александр Кокорин 8 января стал обладателем сатирической награды «Золотая урна». Российский игрок победил в номинации «шут года» в итальянском футболе.

Кокорин играет за «Фиорентину» с января 2021 года, проведя за это время 9 матчей в итальянской Серии А (ни одного в старте) и отметившись лишь двумя заработанными жёлтыми карточками.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 14:47
На шампусик хватит. Мутная история с его переходом, как бражка)
647uwrdjbqnk
647uwrdjbqnk
сегодня в 14:36
Он походу смотрящий там у фиалок
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Анатолий Калашников (раскрыть)
сегодня в 14:31
А как он мог слить эти данные, когда реально они еще в начале 2010 были обнародованы? Там подрядчику не заплатили, и он все слил, они тупо подняли тему 10-летней давности и только рендеры добавили.

Реально Димона и так повод убрать был, его попуряность в принципе была очень низкой в конце.
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 14:19
Караулов сказал что Медвепута Путин убрал за то что слил Навальному данные на дворец.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Питерские гоблины (раскрыть)
сегодня в 13:49
Я сужу по тому, что на Медузе часто сливают инсайдерскую инфу из Кремля - например, они за полгода до официального события сказали, что Димона уберут, что Шнур в политику подастся и в партию вступит, типа ему хорошие деньги предложили за отсвечивание фейсом и он думает и т.п.

И там же писали, что политика приема у них сейчас, что скандальные люди и замазанные в чем-то им вообще не нужны, они, если что, фигуристок наберут или лыжников каких-нибудь. А Кокоше дорога заказана.

Да и депутаты не дураки, кроме спортсменов, думаю. Если человеку будут 450 тыс платить плюс квартиру большую на время депутатства выдают (а это только самые официальные блага) и скажут тупо нужные кнопки жать, почему не жать.
Izmar
Izmar
сегодня в 13:42
Саше на роскошную жизнь вполне хватает.
баск
баск
сегодня в 13:38
А чего все так упёрлись в эти пресловутые 1.8 млн, который день упоминается эта цифра..)

По сведениям британского ресурса SalarySport (собирает данные по личкам игроков в девяти видах, от футбола и баскетбола до гольфа и крикета), личка Кокорина в Фиорентине составляет никакие не €1.8 млн, а все €2.970 млн (ресурс указывает в ££, перевёл по текущему).

И это она ещё немного подсела, в 2021 была €3.465 млн. )))
Питерские гоблины
Питерские гоблины ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 13:29
О уровне знаний депутатов ЕР из личного опыта или троллишь? Ибо по тем законам которые они принимают или их поведении и попадание в нелепые и до одури смешные ситуации. Кокорин против них святой человек и довольно таки грамотный. Плюс не тянет деньги из бюджета. Вот когда он возглавит комитет по борьбе с браконьерством как один из самых злостных браконьеров Валуев, тогда его реноме может и пострадает.
Владимир 77
Владимир 77
сегодня в 13:16, ред.
С какого дива платить новичку,как Легенде клуба?
wfch56kgpkw4
wfch56kgpkw4
сегодня в 13:13
Наша фиалка такая
David Young
David Young ответ Футбольный Гуру (раскрыть)
сегодня в 12:48
Опростоволосились по полной, так сказать. Но возможно это поможет избежать таких опрометчивых приобретений в будущем.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 12:47
С его любовью ко всему дорогому быстро прожжет, разве что окружение его надоумит. А так согласен, как Пименов или Булыкин (Дима-Дискотека), которые также любили погулять и покутить, а сейчас совсем не на виду, уйдет.
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
сегодня в 12:40
Вина самого клуба, предложили подписал.
David Young
David Young ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 12:38
Слишком много денег чтобы все или почти все успеть сжечь и опуститься на дно в этом смысле, как по мне он не столь умелый "Джокер" чтобы это суметь сделать, скорее просто ничего особенно примечательного по стандартным меркам не будет, но и бедствовать не будет. Но если это всё же произойдёт то это будет, вероятно, как минимум по большей части его вина. А так вообще пока неясно как и что будет. Предполагаю что со временем он станет заметно менее популярной фигурой.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 12:33, ред.
В его годы у Кокорина зарплата была куда больше....

Сейчас Александру 4-й десяток и получает как" влаховичезаменители"....что вполне нормально...
Я думаю ему даже не стоит просить прибавку...
Условия Александра клуб выполнил...быстро нашёл двух нападающих...ну не саму же напрягаться...да ещё и за смешные 1,8 млн...
Хотя надо признать Фиорентина нынче не бедствует...могли бы и сами бонусов подкинуть...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 12:31
Потом Кабрал в "Ювентус" или ПСЖ условный перейдет с зарплатой в 10 миллионов (если продолжит прогрессировать), а Кокорин в условное "Торпедо" доигрывать.

А дальше ниже. С его реноме депутатом ЕР ему не стать, с его уровнем знаний экспертом на МатчТВ тоже, прожжет деньги и обнаружит себя на дне.
sv_1969
sv_1969 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 12:30
я понял
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 12:08
Тут кто как сумел договориться.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:04
Ага, только Кабрал будет оппу рвать, а Коко на лавочке семки шелушить...
112910415
112910415
сегодня в 12:02
неприятно, конечно ... но прибавят ветерану, наверное !
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 12:01
В скобках я указал о его возможной вине.
kust07
kust07
сегодня в 11:55
Легче киллера нанять для Кокорина
санек002
санек002
сегодня в 11:52
такой приз получил шут года и работать?да вы что?ждет призы -лентяй года и ему подобный!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 11:50
Да ужжж , присосался Санек крепко.
a3r3v3
a3r3v3
сегодня в 11:45
Ему по понятиям не положено больше получать
sv_1969
sv_1969 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 11:45
Со всем соглашусь кроме того что не Санина вина что не играет!Он давно забил на футбол!А то что ему положили такую зарплату да и купили его так это 8 они!
a3r3v3
a3r3v3 ответ Jeck Denielse (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 11:43
Технику безопасности при работе на шлифовальном станке я знаю, как свои
три пальца!
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 11:43
Надо Сашке поднять ЗП - негоже легенде платить так мало.
berda2003
berda2003
сегодня в 11:37
он общак держит, а это большая ответственность...
Дмитрий 218 Б
Дмитрий 218 Б
сегодня в 11:36
сашке надо срочно поднимать зарплату
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