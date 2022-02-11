Кокорин получает в «фиалках» столько же, как и новичок из «Базеля» Кабрал

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сегодня, 10:31

23-летний бразильский форвард , подписавший контракт с «Фиорентиной», получает в команде 1,8 млн евро в год.

Примечательно, что лучший снайпер «Базеля» будет получать в «фиалках» столько же, сколько и . В контракте россиянина также прописана зарплата 1,8 млн евро в год.

В прошедшем розыгрыше чемпионата Швейцарии Артур Кабрал стал лучшим бомбардиром «Базеля», забив 18 мячей. В текущем сезоне форвард провёл 18 матчей и забил 14 голов в чемпионате Швейцарии, после чего переехал в Италию.

Александр Кокорин 8 января стал обладателем сатирической награды «Золотая урна». Российский игрок победил в номинации «шут года» в итальянском футболе.

Кокорин играет за «Фиорентину» с января 2021 года, проведя за это время 9 матчей в итальянской Серии А (ни одного в старте) и отметившись лишь двумя заработанными жёлтыми карточками.