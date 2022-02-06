«Барселона» нашла нового титульного спонсора

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вчера, 15:42

Платформа Spotify может стать новым титульным спонсором «Барселоны», пишет Sport.

Сообщается, что по спонсорскому соглашению компания будет платить каталонцам около 60 млн евро в год. Контракт будет подписан на 4 сезона с возможностью продления.