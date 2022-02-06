ГлавнаяНовостиФинансыИспания. Примера 2021/2022

«Барселона» нашла нового титульного спонсора

вчера, 15:42

Платформа Spotify может стать новым титульным спонсором «Барселоны», пишет Sport.

Сообщается, что по спонсорскому соглашению компания будет платить каталонцам около 60 млн евро в год. Контракт будет подписан на 4 сезона с возможностью продления.

Все новости
Барселона
Перевод с fichajes.com
Как выбросить на ветер 275 млн евро. Подробная инструкция от лондонского «Арсенала»
05 февраляВадим Багров в блоге Футбол и деньгиКомментарии7
«Челси» может выкупить обратно Абрахама за 80 млн евро в 2023 году
04 февраля
Сестра Лапорты в хунте «Барселоны», баланс клуба – минус 450 млн евро. Новые боссы требуют суда над Бартомеу
03 февраляВадим Багров в блоге Забыли спроситьКомментарии2
Чеферин рассказал про увеличение призового фонда еврокубков
03 февраля
ОфициальноЦСКА попал в топ-20 лучших клубов Европы по «чистому капиталу»
03 февраля
ОфициальноРПЛ заняла 6-е место в Европе по выручке за 2020-й финансовый год
03 февраля
Сортировать
Все комментарии
Bensurr
Bensurr ответ Мирон Витальевич (раскрыть)
вчера в 23:18
Вроде Катар
Мирон Витальевич
Мирон Витальевич ответ Bensurr (раскрыть)
вчера в 22:01
А кто им столько платил?
112910415
112910415
вчера в 19:52
наши поздравления !
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:49
РАз не Газпром,то и не интересно...
Bensurr
Bensurr
вчера в 18:00
Раньше им платитли 120 млн евро за год скатились совсем
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 17:54
Цифра прям очень хорошая, аж не верится.
RoArt
RoArt
вчера в 17:01
Условия только не разглашаются.
До этого они хотели переименования стадиона в Спотифи Камп Ноу и запрет упоминания клуба без титульного спонсора (что-то типа Барселона Спотифи 3 - 2 Алавес). Я надеюсь Лапорта не идиот.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 16:54
Барселона снова в шоколаде.
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:27
Это очень хорошо
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 16:21
Очень даже неплохо.
beefs
beefs
вчера в 15:56
хорошо когда есть спонсоры...
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:50, ред.
У Барсы сейчас трудно с деньгами, любой спонсор в тему.
протон
протон
вчера в 15:43
Круто. Глава Spotify фанат футбола, так что может быть очень интересно.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100