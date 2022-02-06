«Барселона» нашла нового титульного спонсора

Платформа Spotify может стать новым титульным спонсором «Барселоны», пишет Sport.
Сообщается, что по спонсорскому соглашению компания будет платить каталонцам около 60 млн евро в год. Контракт будет подписан на 4 сезона с возможностью продления.
Платформа Spotify может стать новым титульным спонсором «Барселоны», пишет Sport.
Сообщается, что по спонсорскому соглашению компания будет платить каталонцам около 60 млн евро в год. Контракт будет подписан на 4 сезона с возможностью продления.
До этого они хотели переименования стадиона в Спотифи Камп Ноу и запрет упоминания клуба без титульного спонсора (что-то типа Барселона Спотифи 3 - 2 Алавес). Я надеюсь Лапорта не идиот.
До этого они хотели переименования стадиона в Спотифи Камп Ноу и запрет упоминания клуба без титульного спонсора (что-то типа Барселона Спотифи 3 - 2 Алавес). Я надеюсь Лапорта не идиот.