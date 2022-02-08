ГлавнаяНовостиФинансыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

В «Рубине» рассказали, какую сумму хотят выручить с продажи Кварацхелии

вчера, 16:38

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский ответил на вопрос о ситуации с возможным уходом из команды Хвичи Кварацхелии и назвал сумму, которую клуб хотел бы выручить за трансфер игрока.

Кто интересовался Кварацхелией? Один — топ-клуб Бундеслиги, и два топа АПЛ. Если бы кто-то из них пришел с финальным предложением по Хвиче, мы бы его продали сто процентов. Но не пришли. Хвича — большой, суперталантливый футболист, который обязательно перейдет в топовый европейский клуб.

Просто для топ-клуба из Европы купить грузина из РПЛ — серьезный шаг, на который клуб должен решиться. Нужно было набраться времени и терпения. К сожалению, у нас ни у кого терпения нет, и все начали продавать Хвичу еще в мае, когда даже близко не было конкретики.

Я сказал Хвиче: «Если будет предложение, мы тебя отпустим». Но разговорами делу не поможешь, если слухи будут появляться ежедневно. Хвича подуспокоился только, когда закрылось трансферное окно.

Сколько мы за него хотим? Цена не изменилась — 20 миллионов евро. Но мы всегда со всеми договариваемся.

Также Яровинский прокомментировал переход нападающего Ивана Игнатьева в «Крылья Советов» на правах аренды.

Все новости
«Мог бы обеспечить ещё несколько поколений семьи». Госенс — о «Ньюкасле»
07 февраля
Слухи«Барселона» нашла нового титульного спонсора
06 февраля
Как выбросить на ветер 275 млн евро. Подробная инструкция от лондонского «Арсенала»
05 февраляВадим Багров в блоге Футбол и деньгиКомментарии7
«Челси» может выкупить обратно Абрахама за 80 млн евро в 2023 году
04 февраля
Сестра Лапорты в хунте «Барселоны», баланс клуба – минус 450 млн евро. Новые боссы требуют суда над Бартомеу
03 февраляВадим Багров в блоге Забыли спроситьКомментарии2
Чеферин рассказал про увеличение призового фонда еврокубков
03 февраля
Сортировать
Все комментарии
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:02
Уйдёт через годик-полтора, как Азмун максимум за три лимона, а мог бы, как Шомуродов из Ростова за всех устраивающие адекватные, например десять лимонов.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 17:44
С таким ценником в "Рубине" до 24-ого года и просидит.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:37
Буржуи-евроаферюги давно уже разработали систему....
Наверняка договариваются с хорошими парнями типа Хвичи,Тиля,Крала,Ларссона и пр......играйте по-ленивке....мы знаем что вы классные игроки....но нам надо забрать вас из РПЛ за копейки....
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:33, ред.
В «Рубине» рассказали, какую сумму хотят выручить с продажи Кварацхелии .
Всё это может быть и хорошо, что Рубин хочет выручить большой куш за Кварацхелия. Да вот только эта цена должна соответствовать качеству продаваемого продукта. А стоит ли Хвича вообще таких денег 💰 💰 💰 , очень спорный ценник. Ну во первых если бы он стоил таких денег уже бы давно появился хоть один конкретный покупатель и велись бы хоть какие-то переговоры. Но кроме раздутого пиара и ажиотажа который скорее всего связан с представителями Хвичи , агента, ещё и отца самого Хвичи и остальных дольщиков которые хотят поиметь добротный процент со сделки, никого на самом деле и нет . Да и сам Хвича своей игрой не поддерживает этот ажиотаж. В этом сезоне он вообще ничего не показывает, а одного старания и хотелок для запрашиваемой суммы очень мало. Да и агенты и представители тех клубов которые якобы следят за игрой Хвичи, прекрасно всё это анализируют и видят игру футболиста который не стоит таких денег, да и игры как таковой. Так что можно до лета точно оставить этот вопрос по поводу продажи и суммы за Хвичу . Ему просто необходимо собраться и доказывать своей игрой сумму и востребовательность . А уж время покажет насколько он действительно окажется конкурентно способным на европейском футбольном рынке .
Всем Добра !!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:23
Скоро за 15 будут предлогать!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:12
Они бы продали, да покупателей нет...
протон
протон
вчера в 17:07
3-5 млн ему цена, убогий сезон проводит, все уже поняли его уровень. За него больше пятерки никто не даст.
particular
particular
вчера в 17:03, ред.
Такие цифры сразу отбивают весь возможный конструктивизм и интерес...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 17:02
Почти как с Чаловым. Хотят в Топ-5, да еще и за 20. Это едва ли. Максимум 10 и то в базарный день.
Cat01
Cat01
вчера в 16:56
Долго будут ждать...
Djebrael
Djebrael
вчера в 16:50
Загнули так загнули...аж и не разогнуть
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:45
Цена Хвичи 16 но учитывая "популярность" РПЛ его и за 16 трудно будет отдать
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:43
Хотеть не вредно
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 16:41
Наивные, какие. Его за столько не продадут.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 16:41
Могут и не дождаться.
Опасный хулиган
Опасный хулиган
вчера в 16:41
Наивные казанцы
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100