В «Рубине» рассказали, какую сумму хотят выручить с продажи Кварацхелии .

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский ответил на вопрос о ситуации с возможным уходом из команды Хвичи Кварацхелии и назвал сумму, которую клуб хотел бы выручить за трансфер игрока.
Кто интересовался Кварацхелией? Один — топ-клуб Бундеслиги, и два топа АПЛ. Если бы кто-то из них пришел с финальным предложением по Хвиче, мы бы его продали сто процентов. Но не пришли. Хвича — большой, суперталантливый футболист, который обязательно перейдет в топовый европейский клуб.
Просто для топ-клуба из Европы купить грузина из РПЛ — серьезный шаг, на который клуб должен решиться. Нужно было набраться времени и терпения. К сожалению, у нас ни у кого терпения нет, и все начали продавать Хвичу еще в мае, когда даже близко не было конкретики.
Я сказал Хвиче: «Если будет предложение, мы тебя отпустим». Но разговорами делу не поможешь, если слухи будут появляться ежедневно. Хвича подуспокоился только, когда закрылось трансферное окно.
Сколько мы за него хотим? Цена не изменилась — 20 миллионов евро. Но мы всегда со всеми договариваемся.
Также Яровинский прокомментировал переход нападающего Ивана Игнатьева в «Крылья Советов» на правах аренды.
Всё это может быть и хорошо, что Рубин хочет выручить большой куш за Кварацхелия. Да вот только эта цена должна соответствовать качеству продаваемого продукта. А стоит ли Хвича вообще таких денег 💰 💰 💰 , очень спорный ценник. Ну во первых если бы он стоил таких денег уже бы давно появился хоть один конкретный покупатель и велись бы хоть какие-то переговоры. Но кроме раздутого пиара и ажиотажа который скорее всего связан с представителями Хвичи , агента, ещё и отца самого Хвичи и остальных дольщиков которые хотят поиметь добротный процент со сделки, никого на самом деле и нет . Да и сам Хвича своей игрой не поддерживает этот ажиотаж. В этом сезоне он вообще ничего не показывает, а одного старания и хотелок для запрашиваемой суммы очень мало. Да и агенты и представители тех клубов которые якобы следят за игрой Хвичи, прекрасно всё это анализируют и видят игру футболиста который не стоит таких денег, да и игры как таковой. Так что можно до лета точно оставить этот вопрос по поводу продажи и суммы за Хвичу . Ему просто необходимо собраться и доказывать своей игрой сумму и востребовательность . А уж время покажет насколько он действительно окажется конкурентно способным на европейском футбольном рынке .
Всем Добра !!!
Всё это может быть и хорошо, что Рубин хочет выручить большой куш за Кварацхелия. Да вот только эта цена должна соответствовать качеству продаваемого продукта. А стоит ли Хвича вообще таких денег 💰 💰 💰 , очень спорный ценник. Ну во первых если бы он стоил таких денег уже бы давно появился хоть один конкретный покупатель и велись бы хоть какие-то переговоры. Но кроме раздутого пиара и ажиотажа который скорее всего связан с представителями Хвичи , агента, ещё и отца самого Хвичи и остальных дольщиков которые хотят поиметь добротный процент со сделки, никого на самом деле и нет . Да и сам Хвича своей игрой не поддерживает этот ажиотаж. В этом сезоне он вообще ничего не показывает, а одного старания и хотелок для запрашиваемой суммы очень мало. Да и агенты и представители тех клубов которые якобы следят за игрой Хвичи, прекрасно всё это анализируют и видят игру футболиста который не стоит таких денег, да и игры как таковой. Так что можно до лета точно оставить этот вопрос по поводу продажи и суммы за Хвичу . Ему просто необходимо собраться и доказывать своей игрой сумму и востребовательность . А уж время покажет насколько он действительно окажется конкурентно способным на европейском футбольном рынке .
Всем Добра !!!