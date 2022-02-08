В «Рубине» рассказали, какую сумму хотят выручить с продажи Кварацхелии .

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский ответил на вопрос о ситуации с возможным уходом из команды и назвал сумму, которую клуб хотел бы выручить за трансфер игрока.

Кто интересовался Кварацхелией? Один — топ-клуб Бундеслиги, и два топа АПЛ . Если бы кто-то из них пришел с финальным предложением по Хвиче, мы бы его продали сто процентов. Но не пришли. Хвича — большой, суперталантливый футболист, который обязательно перейдет в топовый европейский клуб.

Просто для топ-клуба из Европы купить грузина из РПЛ — серьезный шаг, на который клуб должен решиться. Нужно было набраться времени и терпения. К сожалению, у нас ни у кого терпения нет, и все начали продавать Хвичу еще в мае, когда даже близко не было конкретики.

Я сказал Хвиче: «Если будет предложение, мы тебя отпустим». Но разговорами делу не поможешь, если слухи будут появляться ежедневно. Хвича подуспокоился только, когда закрылось трансферное окно.

Сколько мы за него хотим? Цена не изменилась — 20 миллионов евро. Но мы всегда со всеми договариваемся.