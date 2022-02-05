Как выбросить на ветер 275 млн евро. Подробная инструкция от лондонского «Арсенала»

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вчера, 19:24

Дожили, футболистам платят за уход.

«Канониры» теряют известных игроков

Трудно подсчитать потери клуба, если футболист играет плохо, а зарплату ему по длительному контракту выдали огромную. Понятно, что Гризманн не отрабатывал доверие «Барселоны», как и Дембеле с Коутиньо. Но из всех только Усман может уйти бесплатно. А вот лондонский клуб покидают нередко именно свободные агенты, Обамеянг может об этом многое рассказать французу.

Причем Пьер-Эмерик получит от «Арсенала» 8.4 млн евро за досрочное расторжение контракта, который был подписан до лета 2023 года. Получается, «Боруссия» Д получила 63.75 млн евро, капитан команды нарушал дисциплину и был исключен из первого состава, а на дорожку в «Барселону» ему выдали много денег. Общие прямые потери от этой сделки – 72.15 млн евро. Конечно, можно сказать, что Обамеянг зарабатывал для «Арсенала» своими голами.

Но Пьер-Эмерик не вывел команду в Лигу чемпионов, где огромные премиальные, а финишировать в середине таблицы и без него умели. Только в этом сезоне Колашинац, Чамберс и Виллиан покинули команду в качестве свободных агентов. В этой тройке два игрока пришли без компенсации другому клубу – проще говоря, агенты Колашинаца и Виллиана потребовали у «Арсенала» подъемные. А вот за Чамберса заплатили «Саутгемптону» 20.23 млн евро.

В прошлом сезоне ушли Сократис, Мхитарян, Озил и Мустафи. За эту четверку отдали суммарно 138 млн евро. Не забываем также об уходе Давида Луиса, «Челси» получил за него 8.7 млн евро. В пятерке сразу два чемпиона мира, известные бразилец, грек и армянин, но у менеджеров «Арсенала» не хватило квалификации, чтобы получить прибыль от расставания. Плата за аренду – максимум, но это скромная компенсация на фоне колоссальных потерь.

Стоит ли вспоминать, что юного Сержа Гнабри отпустили в «Вердер» за 5 млн евро, а теперь его рыночная трансферная стоимость оценивается в 70 млн евро? Лихтштайнер, Уилшир, Касорла, Рэмзи, Уэлбек – еще пять свободных агентов с именем. Штефан пришел бесплатно, Джек – воспитанник «Арсенала». Но суммарные расходы на всех упомянутых в этой главе равны 275.78 млн евро. Это целое состояние, почти что годовой бюджет серьезного клуба, вроде «Интера».

В отчете УЕФА указано, что годовые доходы «Арсенала» равны 389 млн евро, то есть для них в период пандемии такие потери – удар под дых.

Футболисты не растут в составе клуба

Чтобы многое понять о методах управления «Арсеналом», достаточно изучить их рекордные продажи. Самый дорогой «канонир», когда-либо покинувший клуб – Окслейд-Чемберлен. «Ливерпуль» заплатил за хавбека 38 млн евро. Дальше идет рекордсмен 1999 года – двадцатилетний Николя Анелька перешел в «Реал» за эквивалент 35 млн евро. Алексис Санчес, Сеск и Ван Перси замыкают пятерку.

Но Робин годами ждал в «Арсенале» чемпионский сезон, а потом оказался в МЮ и выиграл заветный кубок. Окслейд-Чемберлен стал чемпионом Англии в составе «Ливерпуля». Фабрегас выигрывал трофеи в первые две недели в составе «Барселоны». В этот клуб переходили многие известные лидеры лондонского клуба, но суммы там не впечатляющие. Шутка ли, «Ньюкасл» заплатил за Уиллока 29.4 млн евро, и это седьмой самый дорогой трансфер в истории «Арсенала».

На шестом месте расположили Ивоби, а в десятке есть ребята, уходившие в «Манчестер Сити». Но Обамеянг и Нари – игроки другой эпохи, когда за футболистов их уровня не платили 80 млн евро. К слову, рекордные покупки «Арсенала» дороже, чем продажи. За Пепе отдали восемьдесят миллионов, за Обамеянга – 63.75, за Бена Уайта 58.5, Ляказетт обошелся в 53 млн евро, Парти принес «Атлетико» 50 млн евро. Как видите, чтобы видный игрок пошел в «Арсенал», приходится переплачивать.

В 2013 году отстегнули за Озила 47 млн евро, и это адекватная цена, учитывая мастерство игрока. Спустя пару лет 45 млн евро пришлось отдавать уже за Гранита Джаку. Футболист-то хороший, но не для чемпионской борьбы, ведь частые красные карточки не единственный его минус.

Убытки все сложнее покрывать без ЛЧ

«Арсенал» выпал из десятки самых доходных клубов планеты. Если в 2016 году они были седьмыми, опережая «Челси», «Ливерпуль» и «Ювентус», то спустя пять непростых сезонов уже на 11-м месте, а выше даже «Тоттенхэм». Причем похвастаться особо нечем. Год назад говорили о 388 млн евро, сейчас показатель составляет 389, а в лучшие времена составлял 468 млн евро за сезон.

Отчасти влияет пандемия – «Арсенал» сдирал с фанатов дикие деньги, на пике доходило до 133 млн евро от фанатов за год в дни матчей. На стадион приходят, как на дорогой концерт, но получает ли публика то, за что платит? «Арсенал» в 2020-м вытрясся из карманов фанатов 89.7 млн евро, и хотя пытаются привлекать спонсоров – 42% доходов от коммерческой деятельности, без европейских кубков такую махину не прокормят даже телевизионные контракты из АПЛ .

Последнее чемпионство отпраздновали в 2004 году, никогда не выиграли Лигу чемпионов. Когда Аньелли и Перес собирали Суперлигу, то долг «Арсенала» составлял 439 млн евро. Кронке на публику говорит, что все под контролем, но вряд ли доволен результатами команды. Артета на промежуточном шестом месте, и хотя может ворваться в четверку, его поджимает «Тоттенхэм», хотя и «Вест Хэм» рано списывать со счетов. Если «канониры» не попадут в Лигу чемпионов, то останутся без топовых новичков – Влахович уже выбрал «Ювентус», и премиальных УЕФА .

Мыльный пузырь благополучия АПЛ лопает, когда начинаешь анализировать прощания с толковыми игроками, которые в составе таких клубов, как «Арсенал», не развивались. Вот кто пошел на повышение и оправдал надежды? Окслейд-Чемберлен в оптимальную основу «Ливерпуля» не попадет, Санчес не был лидером МЮ и не является незаменимым в «Интере». Один Щесны держится в «Ювентусе», но только из-за отказа Доннаруммы идти по стопам Буффона. Гнабри вырос не благодаря «Арсеналу».