«Мог бы обеспечить ещё несколько поколений семьи». Госенс — о «Ньюкасле»

Защитник Робин Госенс, недавно перешедший в «Интер» из «Аталанты», сообщил, что отклонил выгодное предложение от «Ньюкасла» в январское трансферное окно.
Я думал об их предложении. Если вы сможете заработать в несколько раз больше за тот же промежуток времени в другом месте, то покажите мне человека, который просто скажет: «Нет, спасибо».
Дело не только во мне, на эти деньги я, вероятно, мог бы обеспечить еще несколько поколений своей семьи.
«Ньюкасл» получив большие деньги, ещё пока не знает как ими правильно распорядиться. Тем более многих отпугивает турнирное положение клуба в чемпионате. Хозяевам «Ньюкасла» надо не раскидываться деньгами, а постепенно набирать добротных игроков, а потом и классных футболистов. Надо выстраивать команду, новый стиль игры, а не хватать всех попало, а потом пытаться из этого что-нибудь слепить.
Если до хозяев клуба это дойдёт, то через 3-4 года «Ньюкасл» будет бороться за чемпионство и ставить серьёзные задачи на ЛЧ, а пока каша получается.
Думаю если сегодня «Ньюкасл» был в АПЛ в тройке, то деньги сыграли бы роль.
«Ньюкасл» получив большие деньги, ещё пока не знает как ими правильно распорядиться. Тем более многих отпугивает турнирное положение клуба в чемпионате. Хозяевам «Ньюкасла» надо не раскидываться деньгами, а постепенно набирать добротных игроков, а потом и классных футболистов. Надо выстраивать команду, новый стиль игры, а не хватать всех попало, а потом пытаться из этого что-нибудь слепить.
Если до хозяев клуба это дойдёт, то через 3-4 года «Ньюкасл» будет бороться за чемпионство и ставить серьёзные задачи на ЛЧ, а пока каша получается.
Думаю если сегодня «Ньюкасл» был в АПЛ в тройке, то деньги сыграли бы роль.