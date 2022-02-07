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«Мог бы обеспечить ещё несколько поколений семьи». Госенс — о «Ньюкасле»

07 февраля 2022, 11:27

Защитник Робин Госенс, недавно перешедший в «Интер» из «Аталанты», сообщил, что отклонил выгодное предложение от «Ньюкасла» в январское трансферное окно.

Я думал об их предложении. Если вы сможете заработать в несколько раз больше за тот же промежуток времени в другом месте, то покажите мне человека, который просто скажет: «Нет, спасибо».

Дело не только во мне, на эти деньги я, вероятно, мог бы обеспечить еще несколько поколений своей семьи.

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Все комментарии
dadrail
dadrail
07 февраля в 12:52
Кому футбол, а кому деньги
RamonCSKA
RamonCSKA
07 февраля в 12:19
Ну Ньюкасл это все таки строящийся топ клуб, это не млс или эмираты, а лучший чемпионат
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
07 февраля в 12:17
Рыба ищет где глубже а человек где лучше.
Байкал-38
Байкал-38
07 февраля в 11:50, ред.
С одной стороны можно сказать выбрал футбол, а не деньги, но это только с одной стороны.
«Ньюкасл» получив большие деньги, ещё пока не знает как ими правильно распорядиться. Тем более многих отпугивает турнирное положение клуба в чемпионате. Хозяевам «Ньюкасла» надо не раскидываться деньгами, а постепенно набирать добротных игроков, а потом и классных футболистов. Надо выстраивать команду, новый стиль игры, а не хватать всех попало, а потом пытаться из этого что-нибудь слепить.
Если до хозяев клуба это дойдёт, то через 3-4 года «Ньюкасл» будет бороться за чемпионство и ставить серьёзные задачи на ЛЧ, а пока каша получается.
Думаю если сегодня «Ньюкасл» был в АПЛ в тройке, то деньги сыграли бы роль.
drug01
drug01
07 февраля в 11:28
Деньги это зло
69hre3qwjg3r
69hre3qwjg3r
07 февраля в 11:27
Всех денег не заработать
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