«Мог бы обеспечить ещё несколько поколений семьи». Госенс — о «Ньюкасле»

Защитник , недавно перешедший в «Интер» из «Аталанты», сообщил, что отклонил выгодное предложение от «Ньюкасла» в январское трансферное окно.

Я думал об их предложении. Если вы сможете заработать в несколько раз больше за тот же промежуток времени в другом месте, то покажите мне человека, который просто скажет: «Нет, спасибо».

Дело не только во мне, на эти деньги я, вероятно, мог бы обеспечить еще несколько поколений своей семьи.