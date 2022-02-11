Агент Минасов: «Кокорин не реализовал свой талант даже на 30%»

Агент Арсен Минасов поделился мнением о развитии карьеры нападающего «Фиорентины» .

К сожалению, был уверен, что у него не получится [в Италии]. Потому что не вижу у Саши мотивации. Это взгляд со стороны, и очень хочу в этом ошибиться. Должно быть желание разорвать всех, доказать, что-то, что с ним сейчас происходит, — случайность. И что он большой спортсмен, способный преодолеть все и вернуться.

У Саши такого желания не вижу. Пропали азарт, спортивная злость. Может, это случилось еще до неприятного инцидента, не знаю. Надеюсь, рядом найдутся люди, которые ему помогут найти новые стимулы и вызовы. А не те, кто не будет потакать, говоря: «Саша, ты самый лучший, а люди слепые и ничего не видят».

Для меня талант — это умение и желание тренироваться, реализовывать свой божий дар. Дар у Саши действительно есть. На каком-то начальном этапе ему очень легко давалось то, чего многие добивались большим трудом.

Если бы Кокорин смог этим распорядиться, мы бы получили серьезного игрока в топ-лиге. К сожалению, он даже на 30% себя не реализовал. Скоро этого будет мало и для того, чтобы играть даже в России.

В марте ему исполнится 31 год? Это ничего не значит. Еще лет 5 спокойно можно играть, но при условии, что он сам поймет, что ему мешает раскрыться, и уберет это из своей жизни. Навсегда или до конца карьеры. Никто другой это за него не сделает. Надо уметь жертвовать тем, что тебе реально мешает прогрессировать — машины, красивая светская жизнь, ночные клубы/