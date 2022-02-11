ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеИталия. Серия А 2021/2022

Агент Минасов: «Кокорин не реализовал свой талант даже на 30%»

вчера, 14:48

Агент Арсен Минасов поделился мнением о развитии карьеры нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

К сожалению, был уверен, что у него не получится [в Италии]. Потому что не вижу у Саши мотивации. Это взгляд со стороны, и очень хочу в этом ошибиться. Должно быть желание разорвать всех, доказать, что-то, что с ним сейчас происходит, — случайность. И что он большой спортсмен, способный преодолеть все и вернуться.

У Саши такого желания не вижу. Пропали азарт, спортивная злость. Может, это случилось еще до неприятного инцидента, не знаю. Надеюсь, рядом найдутся люди, которые ему помогут найти новые стимулы и вызовы. А не те, кто не будет потакать, говоря: «Саша, ты самый лучший, а люди слепые и ничего не видят».

Для меня талант — это умение и желание тренироваться, реализовывать свой божий дар. Дар у Саши действительно есть. На каком-то начальном этапе ему очень легко давалось то, чего многие добивались большим трудом.

Если бы Кокорин смог этим распорядиться, мы бы получили серьезного игрока в топ-лиге. К сожалению, он даже на 30% себя не реализовал. Скоро этого будет мало и для того, чтобы играть даже в России.

В марте ему исполнится 31 год? Это ничего не значит. Еще лет 5 спокойно можно играть, но при условии, что он сам поймет, что ему мешает раскрыться, и уберет это из своей жизни. Навсегда или до конца карьеры. Никто другой это за него не сделает. Надо уметь жертвовать тем, что тебе реально мешает прогрессировать — машины, красивая светская жизнь, ночные клубы/

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Все комментарии
4RT
4RT
вчера в 17:36
Да ,в игре ФИФА,у него охрененный потенциал!
протон
протон
вчера в 16:51, ред.
Деньги сделали свое дело, он стал тем, кем хотел стать миллионером в кедах, пешеход. на лавке.
виктор бочарников
виктор бочарников
вчера в 16:10
Прклятые итальяшки,такой талант загубили!!
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 15:43
.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 15:42
Кокорин не стремился стать футбольной суперзвездой, а просто хотел кучу денег и тусоваться со своим другом Мамаевым:
Caniggia
Caniggia
вчера в 15:40
По правде говоря, задаёшься вопросом: а был ли вообще в Кокорине этот неописуемый талант? Уж слишком рано его распиарили и превознесли к небесам. Слишком рано он получил шикарный контракт. То что Коко от природы ленивый уже поняли все, а тут ещё на тебя большие деньжища посыпались сами. С его ленивой натурой, после такого путь один - вниз по наклонной и никакая мотивация прогрессировать его уже не подстегнёт. Да и по статистике он не выдал ни одного выдающегося сезона, как тот же его друг Смолов, становясь лучшим бомбардиром РПЛ. Обычная стата середняка! Так был ли вообще дар в этом вечно подающем надежды? Сомневаюсь!
makkie
makkie
вчера в 15:19
Агенты всё в процентах привыкли считать)

Кокорин от природы ленивый, вот и катится сейчас по наклонной. Хотя после тюремного перерыва вернуться в футбол наверное непросто. Мамаев тоже особо не блещет, да еще и в скандалах увяз.
mihaluch
mihaluch
вчера в 15:08
Не чего было реализововать.
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:06
Наколки помешали !!!)
Cat01
Cat01
вчера в 15:04
Сам виноват!!!!
Mangur
Mangur
вчера в 14:56
Соглашусь. Слишком рано обзвездился.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:55
Кокоша реализовал свой талант на все 100%, пусть Минасов попробует отдыхая в Фиорентине получать такое бабло, Кокоша красава, всех надул, начиная с федуна.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:54
Зато в деньгах на 3 тыщи %...
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:51
Не было у него такого таланта!Распиаренное чудо!Гляньте стату его((
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