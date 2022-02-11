Нобоа: «Для „Сочи“ возможно попасть в Лигу чемпионов»

Полузащитник «Сочи» высказался о целях клуба на вторую половину сезона.

Мы смотрим в Лигу чемпионов, но время покажет. Считаю, что это возможно. Мы стараемся туда попасть. Игроки в «Сочи» очень хорошо понимают друг друга, они мотивированы и рассматривают выступление за клуб как шанс проявить себя.