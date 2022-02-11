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Нобоа: «Для „Сочи“ возможно попасть в Лигу чемпионов»

сегодня, 11:13

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа высказался о целях клуба на вторую половину сезона.

Мы смотрим в Лигу чемпионов, но время покажет. Считаю, что это возможно. Мы стараемся туда попасть. Игроки в «Сочи» очень хорошо понимают друг друга, они мотивированы и рассматривают выступление за клуб как шанс проявить себя.

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kasyak7
kasyak7
сегодня в 14:24
Главное не победа,а участие.
Аксинья
Аксинья
сегодня в 12:15
"Сочи" в этом сезоне и Лиги Конференций хватило за уши и по уши))
Capral
Capral
сегодня в 12:10
Солидный человек, а рассуждает, как ребёнок. С таким составом, за счастье будет и в пятёрку попасть. Ну, разве-что, если только Федотов, что-нибудь придумает гениальное....
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 12:00, ред.
А зачем ??

Понятно что "основная цель любого работника- обогощать работодателя"....
Но стОит ли ??
Я против приключений без хеппи энда...
stanichnik
stanichnik
сегодня в 11:15
Могут, да кто ж их туда пустит?
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