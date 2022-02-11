Федотов — об игре с «Динамо»: «Команда находится на правильном пути»

Наставник «Сочи» подвел итоги товарищеского поединка с московским «Динамо»:

В контрольном матче на сборах в Турции футболисты «Динамо» победили сочинцев со счетом 2:1. На 11-й минуте Георгий Сулаквелидзе открыл счет, а на 48-й Федор Смолов реализовал выход один на один. На 83-й минуте один гол отыграл Егор Пруцев.

Результат в том, что команда находится на правильном пути. Ошибка в центре поля, в результате которой Смолов убежал один на один, это следствие подготовки. Еще не хватает свежести. Были серьезные нагрузки. Мы доказали, что 90 минут можем играть, показывать хороший футбол. Не хватило реализации.

Соперник на этом этапе для нас замечательный. Команда показывала характер, показывала мастерство, комбинации и то, что мы намечали. Есть над чем работать, но есть и время, чтобы подкорректировать эти элементы.