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Федотов — об игре с «Динамо»: «Команда находится на правильном пути»

сегодня, 11:26
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Наставник «Сочи» Владимир Федотов подвел итоги товарищеского поединка с московским «Динамо»:

В контрольном матче на сборах в Турции футболисты «Динамо» победили сочинцев со счетом 2:1. На 11-й минуте Георгий Сулаквелидзе открыл счет, а на 48-й Федор Смолов реализовал выход один на один. На 83-й минуте один гол отыграл Егор Пруцев.

Результат в том, что команда находится на правильном пути. Ошибка в центре поля, в результате которой Смолов убежал один на один, это следствие подготовки. Еще не хватает свежести. Были серьезные нагрузки. Мы доказали, что 90 минут можем играть, показывать хороший футбол. Не хватило реализации.

Соперник на этом этапе для нас замечательный. Команда показывала характер, показывала мастерство, комбинации и то, что мы намечали. Есть над чем работать, но есть и время, чтобы подкорректировать эти элементы.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 11:56
В любом случае это товарняк.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 11:41
Официальные игры покажут кто на каком пути
beefs
beefs
сегодня в 11:38
посмотрим на вас, скоро продолжение чемпионата...
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