Баженов: «Хотелось бы, чтобы Бакаев остался в „Спартаке“»

Бывший футболист «Спартака» прокомментировал слухи о возможном переходе полузащитник в «Краснодар».

Давайте так: если Бакаев покинет «Спартак», то лично я с ума не сойду от этого. Это его жизнь, выбор. Конечно, если Бакайчик уйдет, то это будет потерей для команды, учитывая то, как он выкладывается на сборах. Старается, борется, много желания и борьбы. С другой стороны, почему ему клуб не предлагают продление. Определено, он заслуживает хороший контракт, но лимит делает свое дело. Подойдет ли он «Краснодару»? Честно, даже не знаю. Хотелось бы, чтобы он остался в «Спартаке».