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Баженов: «Хотелось бы, чтобы Бакаев остался в „Спартаке“»

сегодня, 13:17

Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов прокомментировал слухи о возможном переходе полузащитник Зелимхана Бакаева в «Краснодар».

Давайте так: если Бакаев покинет «Спартак», то лично я с ума не сойду от этого. Это его жизнь, выбор. Конечно, если Бакайчик уйдет, то это будет потерей для команды, учитывая то, как он выкладывается на сборах. Старается, борется, много желания и борьбы. С другой стороны, почему ему клуб не предлагают продление. Определено, он заслуживает хороший контракт, но лимит делает свое дело. Подойдет ли он «Краснодару»? Честно, даже не знаю. Хотелось бы, чтобы он остался в «Спартаке».

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Все комментарии
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k2bvdfyvqyf4
сегодня в 14:32
Так оно и будет
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 14:05
Руками и ногами за Баку !!!
Cat01
Cat01
сегодня в 13:56
А кто будет решать???
beefs
beefs
сегодня в 13:42
Бакаев в Краснодаре не испортит обстановку...
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 13:22
Много кипешу вокруг Бакаева.
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