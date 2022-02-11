Семак — о состоянии Ловрена: «Пока непонятно, что с ним»

1644604900

вчера, 21:41

Главный тренер «Зенита» прокомментировал ситуацию со здоровьем защитника команды . Сегодня сообщалось, что хорват передвигается на костылях.

Пока непонятно. Проведем обследование как прилетим в Петербург и тогда поймем степень его повреждения.

17 февраля «Зенит» сыграет с «Бетисом» в 1/16 финала Лиги Европы.