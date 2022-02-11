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Семак — о состоянии Ловрена: «Пока непонятно, что с ним»

вчера, 21:41

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ситуацию со здоровьем защитника команды Деяна Ловрена. Сегодня сообщалось, что хорват передвигается на костылях.

Пока непонятно. Проведем обследование как прилетим в Петербург и тогда поймем степень его повреждения.

17 февраля «Зенит» сыграет с «Бетисом» в 1/16 финала Лиги Европы.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:04
Чего непонятного то ???
Если парень на костылях навряд ли ему надо вырезать аппендицит....
Без врачей что ли на сборы ездят...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:56
Что с ним что без него!
Давайте думать
Давайте думать
вчера в 22:10
Семак о Ловрене " Пока не понятно КТО это?"
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:47
Без него надёжнее .
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:47
Шёл,споткнулся,очнулся-гипс.Здоровья.
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