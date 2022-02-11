Семак — о состоянии Ловрена: «Пока непонятно, что с ним»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ситуацию со здоровьем защитника команды Деяна Ловрена. Сегодня сообщалось, что хорват передвигается на костылях.
Пока непонятно. Проведем обследование как прилетим в Петербург и тогда поймем степень его повреждения.
17 февраля «Зенит» сыграет с «Бетисом» в 1/16 финала Лиги Европы.
Если парень на костылях навряд ли ему надо вырезать аппендицит....
Без врачей что ли на сборы ездят...
Если парень на костылях навряд ли ему надо вырезать аппендицит....
Без врачей что ли на сборы ездят...