В «Спартаке» объяснили отсутствие Кутепова и Кофрие на матче с «Уралом»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов объяснил, почему защитники Илья Кутепов и Максимилиано Кофрие пропускают товарищеский матч с «Уралом», который начался в 16:00 (мск).
Кутепов и Кофрие пропускают матч из-за микроповреждений. Оба работают по индивидуальной программе.
Вот и выходила пара Умяров-Литвинов. Так бы может Руслан до сих пор ждал своего шанса. А тут уже стучится в дверь основного состава.
Но я не уверен, что Литвинов сдержит условного Медину или Эджуке. Кофрие бы сдержал, а тут... хотя до дерби еще две недели, многое может измениться. Ждём-с!
Вот и выходила пара Умяров-Литвинов. Так бы может Руслан до сих пор ждал своего шанса. А тут уже стучится в дверь основного состава.
Но я не уверен, что Литвинов сдержит условного Медину или Эджуке. Кофрие бы сдержал, а тут... хотя до дерби еще две недели, многое может измениться. Ждём-с!
Но я бы отодвинул Рассказова и Кутепова еще - на всякий случай ))
С вами на 99% сыграет Литвинов правым ЦЗ.
Но я бы отодвинул Рассказова и Кутепова еще - на всякий случай ))
С вами на 99% сыграет Литвинов правым ЦЗ.