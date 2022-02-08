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В «Спартаке» объяснили отсутствие Кутепова и Кофрие на матче с «Уралом»

вчера, 16:06

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов объяснил, почему защитники Илья Кутепов и Максимилиано Кофрие пропускают товарищеский матч с «Уралом», который начался в 16:00 (мск).

Кутепов и Кофрие пропускают матч из-за микроповреждений. Оба работают по индивидуальной программе.

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Все комментарии
makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:08
А у нас выбора не было в связи с травмами Зобнина и Хендрикса.
Вот и выходила пара Умяров-Литвинов. Так бы может Руслан до сих пор ждал своего шанса. А тут уже стучится в дверь основного состава.

Но я не уверен, что Литвинов сдержит условного Медину или Эджуке. Кофрие бы сдержал, а тут... хотя до дерби еще две недели, многое может измениться. Ждём-с!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
вчера в 20:48
Мне Литвинов по осени очень нравился.
makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:38
Вроде нет, только он пропускает дерби.
Но я бы отодвинул Рассказова и Кутепова еще - на всякий случай ))
С вами на 99% сыграет Литвинов правым ЦЗ.
112910415
112910415
вчера в 20:34
и без них неплохо получилось )
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
вчера в 19:40
А у кого кроме Кофрие еще 4 желтых? Больше нет?
Сварожич
Сварожич
вчера в 17:06
Пусть восстанавливаются...здоровья
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 16:44
Можно было и не объяснять. Если Спартак хочет иметь нормальную защиту, надо избавляться от обоих.
makkie
makkie
вчера в 16:40
Насчёт Кутепова не страшно, а Кофрие в дерби не сыграет, поэтому Литвинов сегодня в старте.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:36
Отсутствие кутепова особенно серьёзно.
mihaluch
mihaluch
вчера в 16:34
микроповреждения бывают всякие.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:08
Всякое может быть...
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