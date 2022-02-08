«Зенит» остался без основного вратаря на матчи с «Бетисом». Нужна надежная заплатка зимой, а летом — Сафонов

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вчера, 17:25

Вратарская линия — боль.

Станислав Крицюк травмирован уже три месяца

Основной вратарь «Зенита» в первой части сезона не играет с начала ноября. Последний матч Крицюк провел 2-го ноября против «Ювентуса» (2:4), после той игры отмечали нервозность голкипера и неуверенную игру на выходах, а позже выяснилось, что у Станислава есть проблемы со здоровьем. Накануне матча с «Уралом» Сергей Семак напустил тумана:

Есть небольшие вопросы по Стасу Крицюку, но надеюсь, что ничего серьезного.

«Небольшие вопросы» так и не были решены в прошлом году, и если в середине ноября Семак еще оптимистично заявлял, что «в ближайшее время Крицюк сможет нам помочь», то впоследствии риторика стала более неопределенной. Тренеру «Зенита» стало сложно говорить о сроках его возвращения в строй, Сергей Богданович предлагал «посмотреть на динамику его восстановления» и даже предположил, что придется выбрать другие методы лечения.

В конце ноября Крицюк полетел в Германию, где ему провели лечебно-диагностическую артроскопию правого коленного сустава. Наконец, появились ориентировочные сроки восстановления — 2-3 месяца. В «Зените» надеялись, что вратарь приступит к полноценной работе в феврале, но из-за перенесенного им коронавируса изначальные сроки сдвинулись. Теперь Крицюка ждут в начале марта, но врачи не могут назвать точные сроки возвращения Станислава в игру. Не исключено, что есть и другие сложности с восстановлением.

Против «Бетиса» Крицюк точно не сыграет. Остались Кержаков и Одоевский

Сергей Семак подтвердил, что Станислав Крицюк не успеет восстановиться к «Бетису». Если до этого еще оставались какие-то надежды и иллюзии, то теперь их нет:

К «Бетису» он точно не будет готов. Из-за болезни его восстановление как раз затянулось на две недели. Планировали взять его на сбор в Португалию, но ситуация изменилась, и восстановление сдвинулось как раз на 14 дней. Надеюсь, скоро начнет потихоньку работать, но когда восстановится… К «Бетису» точно нет.

Сергей Семак уверен только в том, что Крицюк не поможет «Зениту» в матчах с «Бетисом», но точных сроков возвращения вратаря, пусть и с учетом двухнедельного сдвига из-за болезни, не называет. Неопределенность с восстановлением Станислава остается, а тем временем у «Зенита» в обойме остались 35-летний Михаил Кержаков и 19-летний Даниил Одоевский. А впереди не только матчи с «Бетисом» в Лиге Европы, но и борьба за чемпионство в РПЛ . Если гарантий по Крицюку нет, то это ситуацию нужно решать, пока трансферное окно еще открыто.

Вратарская обойма «Зенита» нуждается в усилении

Не удивительно, что травма Станислава Крицюка подталкивает «Зенит» к трансферу голкипера уже зимой. Слишком наивно лезть в большую драку с 35-летним Кержаковым, у которого в начале прошлого года тоже были проблемы с коленом, и 19-летним Одоевским, чей опыт на высшем уровне ограничивается одним матчем против умирающего «Тамбова» в последнем туре сезона 2020/21. Если один сломается, а второй не справится с незнакомым давлением, то «Зенит» столкнется с огромными проблемами. Во всяком случае, риск велик.

У «Зенита» есть еще две недели, чтобы подстраховаться и дополнить вратарскую обойму третьим голкипером. Можно еще потянуть время и посмотреть на динамику восстановления Крицюка, но в последние дни трансферного окна будет мало желающих расстаться со своими вратарями. «Зенит» и так ограничен условиями поиска: нужен россиянин, опытный и максимально надежный. Возможно, даже не первый номер, а дублер для Михаила Кержакова в аренду.

Правда, на таких условиях будет сложно получить сильного вратаря. Повидавшие жизнь голкиперы и их представители понимают, что идти в «Зенит» имеет смысл на трехлетний контракт (ну или хотя бы по схеме «2+1») с перспективой остаться в Санкт-Петербурге на позиции второго номера в дальнейшем. Можно рассмотреть закаленных временем Джанаева и Беленова, но вполне адекватным и доступным вариантом может стать Бабурин. Егор — воспитанник «Зенита», он может стать частью вратарской бригады после того, как Михаил Кержаков повесит перчатки на гвоздь.

Летом «Зениту» предстоит решить вратарский вопрос радикально

Если сейчас можно обойтись кадровой «заплаткой» и довериться опыту Кержакова, то к следующему сезону «Зениту» потребуется качественное усиление вратарской линии. Крицюк в роли первого номера не убедил, а долгое восстановление от травмы только добавляет сомнений на будущее. Кержаков, скорее всего, предпоследний сезон (продлится по опции и повесит перчатки на гвоздь в 2023-м), а Одоевский, если только на него не будет сделана в ближайшие полгода, должен будет поехать за игровой практикой в другой клуб, чтобы не остановиться в развитии.

Если говорить о россиянах, то у «Зенита» более или менее два варианта — Сафонов и Хайкин. Матвей стал первым номером сборной России, флагман РПЛ хотел бы иметь таких россиян в составе, но «Краснодар» не отдаст воспитанника без боя, да и у самого Сафонова могут быть другие планы на свою карьеру. Хайкин преуспел в Норвегии, за ним точно следят из Санкт-Петербурга. В РПЛ также есть Лантратов и Ломаев, можно рассмотреть вариант с возвращением Лунева из Германии, но если говорить о стопроцентном усилении вратарской линии — то это Сафонов. Только он полностью соответствует амбициям «Зенита».

Но это если из россиян, а вот в случае смягчения лимита до 13 легионеров в заявке «сине-бело-голубые» могут подумать о вратаре-иностранце, в этом случае количество подходящих кандидатов вырастет в разы. Летом «Зенит» постарается подписать сильного вратаря, который сможет решить проблему первого номера на несколько лет вперед. Но уже в ближайшие дни предстоит решить насущный вопрос, возникший из-за неопределенности вокруг состояния здоровья Станистава Крицюка.