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Погба придется сократить зарплату, чтобы остаться в «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 13:30

Полузащитнику Полю Погба предстоит решить, хочет ли он остаться в «Манчестер Юнайтед» после окончания нынешнего сезона.

Текущий контракт француза истекает этим летом. «Красные дьяволы» готовы предложить футболисту новую сделку, однако для её подписания Погба придётся пойти на сокращение заработной платы. Решение остаётся за Полем.

По данным СМИ, в подписании Погба заинтересован ПСЖ.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 14:30
Он и на сокращённую ещё не наиграл!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 14:30
В "ПСЖ" перепрыгнет - там денег как грязи.
David Young
David Young
сегодня в 14:23
Пора уходить.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 14:08
Будет работать по сокращённой зарплате.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:04
Я думаю что найдут компромисс.
А ведь какй игрок был и мог стать ого-го !
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 13:52
Цена на трасфермаркете за Погба уже 55 лямов всего. Подешевел в цене в 2 раза, сокращай з.п. в 2 раза, это всё логично.
Кто ему виноват? Нельзя ничего не делать и получать больше всех
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 13:35
Молодцы, поставили вопрос ребром.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:31
Вот ведб печаль...
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 13:31
Его больше никуда не берут
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