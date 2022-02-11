Погба придется сократить зарплату, чтобы остаться в «Манчестер Юнайтед»

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сегодня, 13:30

Полузащитнику предстоит решить, хочет ли он остаться в «Манчестер Юнайтед» после окончания нынешнего сезона.

Текущий контракт француза истекает этим летом. «Красные дьяволы» готовы предложить футболисту новую сделку, однако для её подписания Погба придётся пойти на сокращение заработной платы. Решение остаётся за Полем.