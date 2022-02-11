Погба придется сократить зарплату, чтобы остаться в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитнику Полю Погба предстоит решить, хочет ли он остаться в «Манчестер Юнайтед» после окончания нынешнего сезона.
Текущий контракт француза истекает этим летом. «Красные дьяволы» готовы предложить футболисту новую сделку, однако для её подписания Погба придётся пойти на сокращение заработной платы. Решение остаётся за Полем.
По данным СМИ, в подписании Погба заинтересован ПСЖ.
А ведь какй игрок был и мог стать ого-го !
А ведь какй игрок был и мог стать ого-го !
Кто ему виноват? Нельзя ничего не делать и получать больше всех
Кто ему виноват? Нельзя ничего не делать и получать больше всех