«Вест Хэм» предложит Соучеку новый контракт

«Вест Хэм» начал переговоры о контракте с чешским полузащитником команды Томашем Соучеком, сообщает Goal со ссылкой на Football Insider.
Соглашение 26-летнего хавбека с «молотобойцами» рассчитано до 2024 года, однако к игроку стали проявлять интерес многие клубы Европы, что побудило «Вест Хэм» предложить Соучеку новый контракт на улучшенных условиях.
В текущем сезоне Томаш сыграл в 22 матчах АПЛ, забил 3 гола и сделал 1 ассист.
Соучек входил в число номинантов на звание лучшего игрока прошлого сезона АПЛ.