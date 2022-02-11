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«Вест Хэм» предложит Соучеку новый контракт

вчера, 23:52

«Вест Хэм» начал переговоры о контракте с чешским полузащитником команды Томашем Соучеком, сообщает Goal со ссылкой на Football Insider.

Соглашение 26-летнего хавбека с «молотобойцами» рассчитано до 2024 года, однако к игроку стали проявлять интерес многие клубы Европы, что побудило «Вест Хэм» предложить Соучеку новый контракт на улучшенных условиях.

В текущем сезоне Томаш сыграл в 22 матчах АПЛ, забил 3 гола и сделал 1 ассист.

Соучек входил в число номинантов на звание лучшего игрока прошлого сезона АПЛ.

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Все комментарии
kust07
kust07
сегодня в 03:03
Гениальная фамилия.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:55
Спецом агент интерес замутил!
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:55
Значит так тому и быть.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 23:55
А он нужен?
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