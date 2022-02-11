«Вест Хэм» предложит Соучеку новый контракт

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вчера, 23:52

«Вест Хэм» начал переговоры о контракте с чешским полузащитником команды , сообщает Goal со ссылкой на Football Insider.

Соглашение 26-летнего хавбека с «молотобойцами» рассчитано до 2024 года, однако к игроку стали проявлять интерес многие клубы Европы, что побудило «Вест Хэм» предложить Соучеку новый контракт на улучшенных условиях.

В текущем сезоне Томаш сыграл в 22 матчах АПЛ , забил 3 гола и сделал 1 ассист.