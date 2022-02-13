ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2021/2022

«Реал» намерен вернуть Регилона из «Тоттенхэма»

сегодня, 13:11

«Реал» планирует активировать пункт о выкупе защитника «Тоттенхэма» Серхио Регилона, сообщает Goal со ссылкой на The Mirror.

Игрок сборной Испании перешел в лондонский клуб из «Реала» в сентябре 2020 года, у мадридцев по условиям соглашения есть возможность вернуть его за 27,5 миллиона фунтов стерлингов.

По информации источника, «Реал» постарается воспользоваться этой возможностью летом 2022 года, поскольку главный тренер мадридской команды Карло Анчелотти нуждается в усилении защиты.

Также ранее сообщалось, что «Реал» может продать Каземиро, если получит выгодное предложение.

Все новости
Слухи«Вест Хэм» пытался подписать Сапату в январское трансферное окно
Сегодня, 15:45
Слухи«Наполи» может подписать Депая на замену Инсинье
Сегодня, 15:34
СлухиМоуриньо хочет заполучить в «Рому» Хейбьерга
Сегодня, 13:32
Слухи«Ювентус» и «Лацио» нацелились на подписание Романьоли из «Милана»
Сегодня, 11:19
Слухи«Челси» может подписать защитника «Брайтона» Уэбстера
Сегодня, 10:54
Слухи«Реал» может продать Каземиро, если получит выгодное предложение
Сегодня, 10:28
Все комментарии
shlifen
shlifen
сегодня в 15:45
Кто-то что-то напутал, Регилон переходил в ТТХ за 27,5 млн фунтов (29,5 млн евро), а у Реала есть опция обратного выкупа за 45 млн евро. Уж никак не за ту же сумму за какую переходил в ТТХ. И тут сразу несколько вопросов - есть ли у Реала свободные 45 лимонов, чтобы купить себе игрока не прямо под основу?? Готов ли сам Регилон опять сидеть в Реале на лавочке, и ждать своих шансов?? И наконец, неужели Регилон НАСТОЛЬКО блеснул в ТТХ чтобы его теперь оттуда выкупать?? ))
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 13:22
Правильно составленный договор - залог успеха.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:14
Как ЦСКА, сначала отдали, потом забрали!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100