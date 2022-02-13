«Реал» намерен вернуть Регилона из «Тоттенхэма»

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сегодня, 13:11

«Реал» планирует активировать пункт о выкупе защитника «Тоттенхэма» Серхио Регилона, сообщает Goal со ссылкой на The Mirror.

Игрок сборной Испании перешел в лондонский клуб из «Реала» в сентябре 2020 года, у мадридцев по условиям соглашения есть возможность вернуть его за 27,5 миллиона фунтов стерлингов.

По информации источника, «Реал» постарается воспользоваться этой возможностью летом 2022 года, поскольку главный тренер мадридской команды Карло Анчелотти нуждается в усилении защиты.

Также ранее сообщалось, что «Реал» может продать Каземиро, если получит выгодное предложение.