«Реал» может продать Каземиро, если получит выгодное предложение

«Реал» может принять решение о продаже Каземиро летом этого года.
Goal со ссылкой на El Nacional сообщает, что мадридский клуб будет открыт для продажи 29-летнего бразильца, если они получат достаточно хорошее предложение. Отмечается, что интерес к игроку проявляет ПСЖ.
Поскольку «Мадрид» хочет подписать Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда, продажа бразильского полузащитника принесет необходимые средства.
Также ранее сообщалось, что «Реал» может продать Марко Асенсио.
Скорее всего данная информация не является действительностью.
Скорее всего данная информация не является действительностью.