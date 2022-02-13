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«Реал» может продать Каземиро, если получит выгодное предложение

сегодня, 10:28

«Реал» может принять решение о продаже Каземиро летом этого года.

Goal со ссылкой на El Nacional сообщает, что мадридский клуб будет открыт для продажи 29-летнего бразильца, если они получат достаточно хорошее предложение. Отмечается, что интерес к игроку проявляет ПСЖ.

Поскольку «Мадрид» хочет подписать Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда, продажа бразильского полузащитника принесет необходимые средства.

Также ранее сообщалось, что «Реал» может продать Марко Асенсио.

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Реал  Каземиро
Перевод с goal.com
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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 12:20
Ключевое слово тут если.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 12:08
Казимиро играет огромную роль в структуре игры Реала и ему всего 29 лет. Продавать опорного полузащитника такого класса, даже ради покупки таких нападающих невиданная щедрость для конкурентов.
Скорее всего данная информация не является действительностью.
Cat01
Cat01
сегодня в 11:35
Будем смотреть
sv_1969
sv_1969
сегодня в 11:10
Ппц! Купить двух напов и ослабить опорную зону! Перец в своём репертуаре!
1 984
1 984
сегодня в 11:04
Не факт.
NOVA
NOVA
сегодня в 10:55
да ну, бредятина!!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 10:55
никто не продаёт фундамент своего дома
shur
shur
сегодня в 10:46
...чушь, Каземиро всецело сливочный !!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:38
Денежки любят даже богатеи...
beefs
beefs
сегодня в 10:35
да, но сначала нужно приобрести нужных футболистов...
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