«Реал» может продать Каземиро, если получит выгодное предложение

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сегодня, 10:28

«Реал» может принять решение о продаже летом этого года.

Goal со ссылкой на El Nacional сообщает, что мадридский клуб будет открыт для продажи 29-летнего бразильца, если они получат достаточно хорошее предложение. Отмечается, что интерес к игроку проявляет ПСЖ .

Поскольку «Мадрид» хочет подписать Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда, продажа бразильского полузащитника принесет необходимые средства.

Также ранее сообщалось, что «Реал» может продать Марко Асенсио.