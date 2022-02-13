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Холанд, Исак, Шик и Лаутаро попали в шорт-лист «Ман Юнайтед»

сегодня, 10:08

«Манчестер Юнайтед» планирует приобрести центрального форварда этим летом.

Daily Mail утверждает, что в список кандидатов входят четыре футболиста: Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд), Александер Исак («Реал Сосьедад»), Лаутаро Мартинес («Интер») и Патрик Шик («Байер»).

Ранее главный тренер МЮ Ральф Рангник заявлял, что команде нужен «лучший центрфорвард из возможных».

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 12:18
Выбор весьма разнообразен.
SAINTS
SAINTS
сегодня в 12:02
Ну Холанд вряд ли будет в МЮ.
kust07
kust07
сегодня в 11:59
При Рангнике никто не захочет переходить в МЮ
A.S.A
A.S.A
сегодня в 11:46
Нужно избавиться от ненужных игроков, а их в составе МЮ достаточно....
После нужно определиться с главным тренером, а дальше подбирать игроков под тренера. Так что одним нападающим тут не обойтись.
shur
shur
сегодня в 11:01, ред.
...Гиггз, Невилл, Скоулз, Бэкхэм, вот это имена, вечный бальзам на душу, а
теперь норвежец, швед, аргентинец, чех все кто угодно кроме подданных королевы, и это при живом Ферги, о времена!!!
Cat01
Cat01
сегодня в 10:21
Это хорошо
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