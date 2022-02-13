Холанд, Исак, Шик и Лаутаро попали в шорт-лист «Ман Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» планирует приобрести центрального форварда этим летом.
Daily Mail утверждает, что в список кандидатов входят четыре футболиста: Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд), Александер Исак («Реал Сосьедад»), Лаутаро Мартинес («Интер») и Патрик Шик («Байер»).
Ранее главный тренер МЮ Ральф Рангник заявлял, что команде нужен «лучший центрфорвард из возможных».
После нужно определиться с главным тренером, а дальше подбирать игроков под тренера. Так что одним нападающим тут не обойтись.
После нужно определиться с главным тренером, а дальше подбирать игроков под тренера. Так что одним нападающим тут не обойтись.
теперь норвежец, швед, аргентинец, чех все кто угодно кроме подданных королевы, и это при живом Ферги, о времена!!!
теперь норвежец, швед, аргентинец, чех все кто угодно кроме подданных королевы, и это при живом Ферги, о времена!!!