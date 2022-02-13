Новичок «Краснодара» Ботхейм: «Постараемся финишировать выше»

Новичок «Краснодара» нападающий поделился мыслями о своей новой команде.

Меня приняли хорошо. Тренеры, персонал, партнеры – все встретили очень радушно. Я с оптимизмом и некоторым нетерпением жду возобновления сезона. Ну а пока работаем на сборах, закладываем базу.

Что жду от второй половины сезона в «Краснодаре»? Постараемся финишировать выше. Никогда не знаешь, как всё сложится в футболе, но мы работаем для того, чтобы поднять команду на несколько строчек вверх. Дотянуться до еврокубков, побороться за медали. Ну а в будущем я намерен прогрессировать и становиться лучше. Вместе с «Краснодаром».