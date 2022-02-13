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Новичок «Краснодара» Ботхейм: «Постараемся финишировать выше»

сегодня, 16:45

Новичок «Краснодара» нападающий Эрик Ботхейм поделился мыслями о своей новой команде.

Меня приняли хорошо. Тренеры, персонал, партнеры – все встретили очень радушно. Я с оптимизмом и некоторым нетерпением жду возобновления сезона. Ну а пока работаем на сборах, закладываем базу.

Что жду от второй половины сезона в «Краснодаре»? Постараемся финишировать выше. Никогда не знаешь, как всё сложится в футболе, но мы работаем для того, чтобы поднять команду на несколько строчек вверх. Дотянуться до еврокубков, побороться за медали. Ну а в будущем я намерен прогрессировать и становиться лучше. Вместе с «Краснодаром».

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 17:54
Надо существенно выше.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 17:13
Я думаю что вполне возможно с новым тренером и укреплением в составе побороться за тройку.
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