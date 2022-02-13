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Лаксальт: «У Захаряна есть всё, чтобы заиграть в любом топ-чемпионате»

сегодня, 09:25

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт высоко отозвался о своем одноклубнике, полузащитнике Арсене Захаряне.

Арсен нереально талантлив, очень яркий игрок. Он сильно прибавил при Сандро [Шварце], но должен продолжать работать, чтобы повышать планку, а не опускать ее или останавливаться в развитии.

Уверен, у него есть все данные, чтобы заиграть в любом топ-чемпионате. По игровым качествам Захарян готов к Европе уже сейчас. Но весь вопрос в том, что он еще молод, а после перехода в другой клуб понадобится время на адаптацию: другой язык, чемпионат, культура.

Было много случаев, когда футболисты, раскрывшиеся в своей лиге, терялись после переезда в другую страну. Хотя тоже были талантливыми! Поэтому Арсен должен четко знать, что он хочет и к чему идет.

Возможно, стоит еще поиграть здесь, в России. А чуть позже уехать. Прямо сейчас сложно предугадать — надо продолжать работать, прогрессировать. Главное — не расслабляться. Талант — это хорошо, но этого недостаточно, для того чтобы чего-то добиться, — нужна работоспособность.

Недавно Захарян отреагировал на слухи об интересе «Реала».

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Все комментарии
Izmar
Izmar
сегодня в 11:29
Как бы в Европе не стал знатным полировщиком лавок. Примеров навалом.
112910415
112910415
сегодня в 10:53
возможно, так и есть
а может быть, всё иначе )
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 10:46
Расти ему ещё до топ игрока
Константин Белых
Константин Белых ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 10:41
Да достали уже с этим Захоряном. Их послушать так чуть ли не Месси.. Но почему то очередь из МЮ Баварии Наполи и Атлетико что то не стоит у офиса Динамо. Кварацхелию тоже года три как звездой называют и говорят что он 20 лямов стоит. Стоит то он стоит-да никто не покупает. С Захаряном будет тоже самое. Пусть в ЕК пробъется и хоть что то покажет. Пять голов в сезоне-ну так себе нападающий))
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 10:13
Когда то в Динамо так о Кокорине говорили и парень поймал звезду, ну а дальше все знают как прошла карьера у Саши.
Сейчас также Захаряна со всех сторон облизывают. Арсену, что бы не стать Александром надо в скором будущем уезжать, а иначе его сожрёт слава РПЛ.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 10:06
Время покажет
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 09:56
Заиграет, не заиграет..... Этого не знает никто. Сколько молодых и талантливых не заиграли в Европе. Последние Головин и Миранчук. А сколько надежд было. РПЛ далеко не поле для, выращивания, талантов...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 09:49
Талант у Арсена несомненно есть и всё в его руках как этот талант использовать.
beefs
beefs
сегодня в 09:34
кто чего желает, играть на уровне или получать незаработанное...
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