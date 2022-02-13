Лаксальт: «У Захаряна есть всё, чтобы заиграть в любом топ-чемпионате»

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт высоко отозвался о своем одноклубнике, полузащитнике Арсене Захаряне.
Арсен нереально талантлив, очень яркий игрок. Он сильно прибавил при Сандро [Шварце], но должен продолжать работать, чтобы повышать планку, а не опускать ее или останавливаться в развитии.
Уверен, у него есть все данные, чтобы заиграть в любом топ-чемпионате. По игровым качествам Захарян готов к Европе уже сейчас. Но весь вопрос в том, что он еще молод, а после перехода в другой клуб понадобится время на адаптацию: другой язык, чемпионат, культура.
Было много случаев, когда футболисты, раскрывшиеся в своей лиге, терялись после переезда в другую страну. Хотя тоже были талантливыми! Поэтому Арсен должен четко знать, что он хочет и к чему идет.
Возможно, стоит еще поиграть здесь, в России. А чуть позже уехать. Прямо сейчас сложно предугадать — надо продолжать работать, прогрессировать. Главное — не расслабляться. Талант — это хорошо, но этого недостаточно, для того чтобы чего-то добиться, — нужна работоспособность.
Недавно Захарян отреагировал на слухи об интересе «Реала».
а может быть, всё иначе )
а может быть, всё иначе )
Сейчас также Захаряна со всех сторон облизывают. Арсену, что бы не стать Александром надо в скором будущем уезжать, а иначе его сожрёт слава РПЛ.
Сейчас также Захаряна со всех сторон облизывают. Арсену, что бы не стать Александром надо в скором будущем уезжать, а иначе его сожрёт слава РПЛ.