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В «Химках» прокомментировали информацию об интересе «Зенита» к Лантратову

сегодня, 10:38

Член наблюдательного совета «Химок», депутат Госдумы Роман Терюшков прокомментировал информацию, согласно которой «Зенит» работает над трансфером голкипера подмосковной команды Ильи Лантратова.

В клуб никто не обращался. Нам никаких предложений по Лантратову не поступало ни от одного клуба в это окно. Он остается.

Говорили, что готовы отпустить его в топ-клуб, но с одной единственной целью — раскрыться на высоком уровне первым номером. Илья не хочет садиться на лавку. Мы можем вести переговоры только с топовыми клубами и только на позицию первого номера, чтобы у Лантратова была постоянная практика, и он мог попадать в сборную.

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Ironigor
Ironigor
сегодня в 10:54
Ну вот и всё. В Химках точно будет игровая практика.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:43
Как вариант сойдёт...
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