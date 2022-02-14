В «Химках» прокомментировали информацию об интересе «Зенита» к Лантратову

Член наблюдательного совета «Химок», депутат Госдумы Роман Терюшков прокомментировал информацию, согласно которой «Зенит» работает над трансфером голкипера подмосковной команды .

В клуб никто не обращался. Нам никаких предложений по Лантратову не поступало ни от одного клуба в это окно. Он остается.

Говорили, что готовы отпустить его в топ-клуб, но с одной единственной целью — раскрыться на высоком уровне первым номером. Илья не хочет садиться на лавку. Мы можем вести переговоры только с топовыми клубами и только на позицию первого номера, чтобы у Лантратова была постоянная практика, и он мог попадать в сборную.