Гендиректор «Зенита»: «Зимой больше никого приобретать не будем»

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сегодня, 14:29

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что клуб больше никого не купит в зимнее трансферное окно.

Из-за травмы Деяна Ловрена мы можем приобрести центрального защитника? Нет. Зимой «Зенит» больше никого приобретать не будет.

В текущее трансферное окно «Зенит» подписал нападающих Ивана Сергеева и Юри Альберто, а также защитника Арсена Адамова. Кроме того, в аренду был взят защитник «Кайрата» Нуралы Алип.