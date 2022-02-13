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Гендиректор «Зенита»: «Зимой больше никого приобретать не будем»

сегодня, 14:29

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что клуб больше никого не купит в зимнее трансферное окно.

Из-за травмы Деяна Ловрена мы можем приобрести центрального защитника? Нет. Зимой «Зенит» больше никого приобретать не будет.

В текущее трансферное окно «Зенит» подписал нападающих Ивана Сергеева и Юри Альберто, а также защитника Арсена Адамова. Кроме того, в аренду был взят защитник «Кайрата» Нуралы Алип.

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Все комментарии
протон
протон ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 18:18
Не то что требует, а требует с проливом слёз )
протон
протон
сегодня в 18:17
Не планируют, потому что для еврокубков заявка закрыта, а для победы в чемпионате хватит и этого состава.
112910415
112910415
сегодня в 17:17
жираф большой, ему видней
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 16:16
Пора начать экономить.
ZIBO rock
ZIBO rock
сегодня в 15:35
Сколько уже раз мы это вранье слышали! Язык как помело!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 15:16
Копите денюжки на следующий год,в этом и так для чемпионства всё есть!
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 15:06
Зенит и так неплохо укрепился зимой.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 15:06
Вратарская позиция требует усиления.
beefs
beefs
сегодня в 14:51
Зениту очень туго придется с Бетисом, удачи и везения...
Ironigor
Ironigor ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 14:40
Добра.
Я его игру просто в Кайрате видал . Хороший паренёк. 👍
STVA 1
STVA 1 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 14:33
Приветствую!Еще успеют!Одни сборы не показатель!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:29
Нуралы надо подписывать.
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